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Читайте в Итогах недели от 20 мая 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Ближневосточные страсти – Дональд Трамп не пожалел собственной дочери, а нечего ей было за еврея выходить;

- Школы на тревожной кнопке – омбудсмен Москалькова защищает права исключительно граждан в форме;

- Пороть нельзя воспитывать – казаков решили вернуть в привычное для них состояние псов режима;

- Почти по Фенимору Куперу – депутаты из Архангельской области делятся на делаваров и команчей.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/41279-itogi-nedeli-s-14-po-20-maya-2018-goda.html

20 май 07:51 | : Политика / Происшествия / Скандалы

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