Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины""

- за что телевидение Пензы будет мстить АГТРК «Поморье»;

- о чём взгрустнул Леха Ковалев (КРАО) на приеме в Сербии;

- зачем игрокам «Водника» понадобились депутатские мандаты;

- какими коктейлями советуют угощать сотрудников архангельской мэрии;

- в чем провинился последний Иванов Вельского уезда перед законом.

Эту и прочую фигню вы узнаете из нового выпуска кристально-лживой передачи «Сказки бабушки Галины», снятой участниками Ассоциации «Вольное дело» в их законный обеденный перерыв на базе вип-зальчика гостеприимного ресторана грузинской кухни «Старый Тифлис» (пр-кт Ломоносова, 281).

Распилили на троих (Андрей Рудалев отсутствовал по уважительной причине): Николай Прокофьев (Архсвобода), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).