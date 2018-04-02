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Скандал в Нарьян-Маре: Главный окружной единоросс побил местную журналистику

Источники редакции ИА RUSNORD в Ненецком автономном округе сообщают: руководитель «Единой России» в Ненецком автономном округе Денис Гусев нокаутировал директора окружной газеты «Нарьяна Вындер» Олега Вокуева.

Предположительно инцидент произошел во время совместного отдыха двух уважаемых джентльменов.

Пострадавший отделался разбитым носом…  повезло, Гусев вдобавок ко всем своим достоинствам еще и боксер (см. фото).

А теперь политическая составляющая конфликта – Вокуев, находясь на больничном, дал распоряжение редакции не печатать материалы от «Единой России», и это накануне праймериз. Партия напряглась и усиленно ищет выход из создавшейся ситуации.

Тем временем, рядовые сотрудники «Нарьянки» откровенно радуются возможности отдохнуть и от начальства, и от нудных материалов на партийную тематику.

P.S. Редакция ИА RUSNORD выражает готовность написать опровержение данному сообщению.

17 май 08:02 | : Политика / Скандалы

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