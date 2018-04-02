Смена Новожилову? Выпускница кремлевских курсов Екатерина Прокопьева замахнулась на областное Собрание

Заместитель архангельского губернатора по социалке Екатерина Прокопьева решила попробовать свои силы на выборах в Законодательное собрание региона.

«Опыт, приобретенный за время работы в системе образования, в муниципалитете, органах исполнительной власти нашего региона может быть трансформирован и полезен в другом качестве — в законодательной власти. Главное, чтобы мои знания и опыт приносили пользу тем, кто живет на архангельской земле, на моей родине. Я намерена побороться за депутатский мандат в округе, который включает мой родной Холмогорский и соседний Виноградовский район», - пояснила она изданию «Регион29».

О даме известно, что родилась она в селе Холмогоры. По образованию — педагог. Работала учителем математики, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Холмогорской школы, директором Верхне-Матигорской средней школы. Затем возглавила департамент образования Архангельской области, работала заместителем министра образования науки и культуры, заместителем министра по развитию местного самоуправления Архангельской области, заместителем губернатора по социальным вопросам. В настоящее время является заместителем председателя правительства Архангельской области по социальным вопросам.

Символично, что чуть раньше Екатерина Прокопьева закончила кремлёвские курсы, на которых куют будущих глав российских регионов. В связи с этим архангельский политический бомонд стал обсуждать – уж не новый ли губернатор перед нами, самой Екатерине даже пришлось что-то объяснять.

Буквально вчера одно из федеральных изданий обратилось к главному редактору ИА RUSNORD за разъяснением – что стоит за выдвижение Прокопьевой в депутаты, уж не замена ли это Виктору Новожилову?

Что на это ответил Леонид Черток, вы узнаете в воскресенье из его фирменных Итогов недели.