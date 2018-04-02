"Буду хватать коррупционеров за руку". Алексей Кудрин пояснил, почему согласился возглавить Счетную палату

С фирменного сайта Алексея Кудрина:

Есть четыре принципа, которые видятся мне основополагающими для моей возможной работы в Счетной палате.

Во-первых, необходима четкая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов. Современное управление государственными инвестициями – один из важнейших элементов перехода к новому качеству экономики. При этом, контроль должен быть не только количественным, но и качественным. Вопрос не только в том, потрачены ли деньги в соответствии с процедурами, но и в том, приближают ли эти расходы нас к национальным целям, ведут ли к сущностным изменениям в жизни граждан страны.

Во-вторых, в соответствии с вызовами времени нам необходимо активнее совершенствовать методы контроля: в том числе переходить к большей цифровизации контрольных процессов, шире использовать риск-ориентированный подход, более гибко контролировать реализацию инновационных программ.

В-третьих, работа Счетной палаты как института парламентского и, шире, общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита. В частности, Счетная палата должна открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач. Кроме того, в последние годы мы создавали и апробировали механизмы открытого, инициативного бюджетирования, чтобы граждане активнее участвовали в бюджетном процессе и контроле над ним. Необходимо продолжать развивать эти институты.

В-четвертых, в борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности.

Добавлю, что в последние годы под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой Счетная палата уже во многом руководствуется этими принципами, активно и заметно работает.

Исходя из этих соображений, я согласился на выдвижение на должность председателя Счетной палаты Российской Федерации. Благодарю депутатов Государственной думы за оказанное мне доверие.

Что касается Центра стратегических разработок, то за последние два года он подтвердил репутацию мощного, передового экспертного центра, способного решать самые сложные задачи. Уверен, что ЦСР будет и в дальнейшем востребован в этой уникальной роли, в том числе при взаимодействии со Счетной палатой.

Напомним, что бывшему министру финансов РФ Алексею Кудрину, которого часть архангелогородцев считает своим земляком (другая часть стоит на том, что таковым может считаться только тот, кто родился или постоянно проживает в Архангельске), ранее прочили должности от премьер-министра до спецпредставителя президента по связям с США и Евросоюзом. Непосредственно в столице Поморья имеет славу ангела-хранителя ректора САФУ Елены Кудряшовой.