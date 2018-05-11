Её университеты. Екатерина Прокопьева метит в спикеры Архангельского областного Собрания

Такой вывод сделал участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», узнавший из своих источников, что заместитель архангельского губернатора по социалке, недавно закончившая тренировочные президентские курсы, подписалась на праймериз «Единой России».

Не так давно архангельскую прогрессивную и прочую общественность взбудоражили фотографии Прокопьевой в шаговой доступности от президента Владимира Путина. Тогда руководитель государства встречался с выпускниками программы кадрового управленческого резерва, встреча транслировалась по всем федеральным телеканалам. Там была замечена и архангельская чиновница.

Тогда же стали судачить, что бывшая матигорская учительница метит в губернаторы. Пока эти пересуды ничем не подтвердились. Вместо этого сделан шаг по направлению областного Собрания депутатов.

Есть версия, ее поддерживает местный политолог Андрей Чураков, что Екатерине Прокопьевой готовят пост спикера облСобрания. Это и определенный карьерный рост для выпускницы и удаление возможного претендента на губернаторский пост.