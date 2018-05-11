Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Её университеты. Екатерина Прокопьева метит в спикеры Архангельского областного Собрания

Такой вывод сделал участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», узнавший из своих источников, что заместитель архангельского губернатора по социалке, недавно закончившая тренировочные президентские курсы, подписалась на праймериз «Единой России».

Не так давно архангельскую прогрессивную и прочую общественность взбудоражили фотографии Прокопьевой в шаговой доступности от президента Владимира Путина. Тогда руководитель государства встречался с выпускниками программы кадрового управленческого резерва, встреча транслировалась по всем федеральным телеканалам. Там была замечена и архангельская чиновница.

Тогда же стали судачить, что бывшая матигорская учительница метит в губернаторы. Пока эти пересуды ничем не подтвердились. Вместо этого сделан шаг по направлению областного Собрания депутатов.

Есть версия, ее поддерживает местный политолог Андрей Чураков, что Екатерине Прокопьевой готовят пост спикера облСобрания. Это и определенный карьерный рост для выпускницы и удаление возможного претендента на губернаторский пост.

11 май 13:31 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (88)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20