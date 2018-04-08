Александр Фролов: «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование дорожного ремонта

На внеочередную сессию Архангельской городской думы фракция «Единая Россия» выносит предложение об увеличении в муниципальном бюджете средств на ремонт дорог в Архангельске на 50 млн. рублей.

Как пояснил руководитель фракции «единороссов» в гордуме столицы Поморья Александр Фролов дополнительные средства в городском бюджете изысканы за счет экономии по обслуживанию муниципального долга.

- Поскольку вопрос ремонта дорожных объектов является одним из самых актуальных для областного центра, а проводить работы лучше в летний период, выделение дополнительных средств позволит приступить к их проведению в самое благоприятное время, - подчеркнул Александр Фролов.

Также предполагается получение софинансирования из областного бюджета, что позволит направить на ремонт дорог 100 млн. рублей.

Всего на проведение дорожного ремонта в Архангельске в этом году уже выделено 280 млн. рублей. Половина этих средств предназначена на реконструкцию пр. Ленинградский: из областного бюджета выделено 133 млн. рублей, еще 7 млн. рублей добавили из муниципальной казны. Кроме того, в городском бюджете на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог выделено 92,3 млн. рублей. Еще 13,8 млн. рублей предусмотрено в этому году на ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов, 26,4 млн. рублей – на ямочный ремонт и еще 7,5 млн. рублей – на приведение в порядок дорог из бетонных плит и гравия.