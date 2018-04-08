У Архангельской области появился новый представитель

Зовут представителя Наталья Кадашова. Она будет представлять интересы региона в Санкт-Петербурге.

О даме известно, что она с 2001 года занималась вопросами местного самоуправления, развития системы ТОСов и некоммерческих организаций в правительстве Архангельской области. В последнее время она возглавляла департамент по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства.

Официально в задачи руководителя представительства входит обеспечение взаимодействия между всеми уровнями власти, партнёрства бизнеса и НКО.

В реальности, как считают наблюдатели, главная задача представителя региона в северной столице – поддержание хороших контактов с представительством президента в СЗФО, а также сопровождения служебных командировок первых лиц области в городе на Неве.

(на фото: ну, как отказать такой женщине)