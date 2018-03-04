Марксизм - не догма, но... В Архангельске открылся кружок по изучению трудов осноположника

В день 200-летия выдающегося мыслителя, экономиста и философа – Карла Генриховича Маркса, Архангельские коммунисты и просто интересующиеся современным развитием марксизма северяне, провели интерактивную научно-практическую конференцию «Марксизм и современность».

Безусловно, подобные мероприятия проходили по всей стране, так как марксистская философия стала одной из фундаментальных основ, на которой строилось величие Советского Союза – первого в мире социалистического государства. Как и по всей России, участникам конференции было доведено обращение зам. Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова, вызвавшее достаточно много положительных откликов.

Важно отметить, что помимо членов КПРФ в Архангельской конференции принимали участие члены местного отделения организации «Суть Времени» и представитель РКРП-РПК. В рамках такой объединительной дискуссионной площадки к участникам конференции, по средствам программы Скайп, обратился директор Института глобализации и социальных движений, социолог, кандидат политических наук Б.Ю. Кагарлицкий.

Участники изучили фильм «Марксизм и слухи о его смерти», снятый при поддержке ЦК КПРФ телеканалом «Красная Линия». В качестве лекторов выступили руководитель Архангельского отделения РУСО (Российские учёные Социалистической ориентации) кандидат философских наук М.И. Козлов и кандидат физико-математических наук, доцент заведующий лабораторией моделирования социально-экономических систем ФИЦКИА РАН А.Г. Тутыгин.

Стоит отметить, что актуализация изучения марксизма, для формирования альтернативы гниющему капитализму, находит отклик среди молодёжи, что так же показала и прошедшая конференция. Среди слушателей были и студенты СГМУ и просто заинтересовавшиеся северяне, привлечённые посредством соц.сетей.

Со своей стороны, организаторы постарались максимально освятить современное состояние марксисткой теории и практики, тем самым постаравшись заложить основу для создания в Архангельске полноценного марксистского кружка при Архангельском региональном отделении КПРФ, который поможет объединить прогрессивную экономико-философскую мысль в столице Поморья.

Секретарь Архангельского обкома КПРФ Леонид Таскаев