Рейтинг влияния: Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 70-м месте

Опубликован апрельский рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации.

Составители обращают внимание на то, что позиции теряют те губернаторы, на территориях которых усилилось протестное движение. Так, группу сильных покидает начальник Подмосковья Андрей Воробьев, в его регионе не утихают страсти вокруг ТБО.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Владимир Якушев (Тюменская обл.).

Последние три: Наталья Жданова (Забайкалье), Александр Карлин (Алтайский край), Александр Козлов (Амурская обл.).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 70-м месте.