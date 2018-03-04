Не завидуй! Сколько получает депутат Государственной Думы?

«Как можно жить на такие деньги?!», - нервно отреагировал одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов на предложение сократить оклады народных избранников до уровня средней зарплаты по стране – 35 тыс/мес.

Впрочем, предложение было отклонено не только на уровне парламента, но и российского правительства. Это при том, что редкий депутат не являлся в своем регионе известным и успешным предпринимателем.

Так сколько получает народный избранник в денежном выражении (без учета служебной жилплощади, служебного авто с шофером… и прочих преференций «натурой»)? Примерный расклад дает издание «Собеседник».

По первости новенькому парламентарию и его домашним, дабы нескучно в столице было, выплачивается «единовременное денежное пособие... в размере 0,5, каждому члену его семьи — по 0,25 ежемесячного денежного вознаграждения». А оно составляет, ни много, ни мало - 450 тысяч рублей. Такую же сумму депутат получает в качестве выходного пособия, когда срок его полномочий подходит к концу, даже если его не переизбирают.

Далее идет «ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня», нетрудно подсчитать размер отпускных. К этому, кстати, можно плюсовать «медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспечение», конечно, не живые деньги, но значительная экономия семейного бюджета. Причем на уровне, установленном для федерального министра, а не для какого-нибудь шахтера или сталевара, в этом смысле зал заседаний на Охотном ряду самый горячий цех в стране. Если же депутат период исполнения полномочий получит какое-нибудь увечье (не дай бог), то все это сохраняется за ним пожизненно.

Ежели депутат вылетает из Госдумы до окончания срока (редко, но случается), у него появляется право и на «ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности)». Просидевшему в Госдуме срок или два — 55%, более двух сроков — 75% «ежемесячного денежного вознаграждения». Вот это настоящие «золотые парашюты»!

Но не завидуйте, не завидуйте… в депутаты абы кто не попадает, нужны особые заслуги, таланты и расходы… уж мы-то с вами знаем.

Напомним, в текущем созыве Архангельскую область представляют - Дмитрий Юрков, Андрей Палкин, Елена Вторыгина (все «Единая Россия») и Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).