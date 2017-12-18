Администрация Архангельска спорит с оппозицией в суде

Вчера в Октябрьском районном суде состоялось рассмотрение административного иска, поданного организатором публичного мероприятия «Митинг за право быть гражданином России» (наблюдатели полагают, что речь идет о сторонниках оппозиционера Навального). Суд частично удовлетворил исковые требования, однако городская администрация уже готовит документы на обжалование решения.

Истец просил суд признать незаконным бездействие городской администрации, выразившееся в недоведении до сведения организатора публичного мероприятия обоснованного предложения об изменении места проведения митинга в установленный срок, а также признать право на проведение данного публичного мероприятия. Суд первой инстанции принял решение в пользу истца лишь в части признания незаконным бездействия, а в удовлетворении остальных требований отказал.

- Администрация города предлагала организатору митинга изменить место проведения публичного мероприятия на пл. Ленина, поскольку в центральной части города были запланированы работы по благоустройству территорий с привлечением спецтехники. Обязанность городской власти – обеспечить безопасность граждан, поэтому организаторам митинга было предложено выбрать иное место проведения публичного мероприятия. При этом администрация города не ограничивала данный выбор конкретным предложением. Ранее такая практика признавалась судами законной: в течение последнего года неоднократно суд выносил решения по аналогичным искам в пользу городской власти. Поэтому в настоящее время мы готовим документы для обжалования решения Октябрьского районного суда в Архангельский областной суд, - пояснила заместитель директора муниципально-правового департамента Елена Фролова.

В связи с тем, что суд своим решением обязал администрацию Архангельска предложить альтернативное место для проведения заявленного митинга, и решение в этой части подлежит немедленному исполнению, сегодня организатору публичного мероприятия будет направлено соответствующее предложение.

Напомним, что архангельские сторонники Навального (навальнята) собирались провести митинг на пл. Ленина в субботу 5 мая.