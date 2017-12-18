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Не премьер, не губернатор. С Алексеем Кудриным определились

По данным из компетентных источников, Алексей Кудрин, которого архангелогородцы считают своим земляком (учился здесь в средней школе), не войдёт ни в состав нового правительства РФ, ни пополнит губернаторский корпус.

Его ждет важная должность в администрации президента – спецпредставитель первого лица по связям с США и Евросоюзом.

Наблюдатели называют такое назначение серьезным шагом Москвы к замирению с Вашингтоном и Брюсселем (представьте, что на ту же должность назначают какого-нибудь Рогозина).

Напомним, что последние полгода из Кремля и Белого дома приходили слухи о возможном назначении Алексея Кудрина премьер-министром или вице-премьером по стратегическому развитию. Также его фамилия периодически всплывала при разговорах о возможном переходе губернатора Архангельской области Игоря Орлова на другую работу как кандидата на замену.

Кудрин считается одним из наиболее либеральных и прагматичных политиков в современной России. Известен его конфликт с Медведевым, когда последний в должности президента (2011 год) хотел направить 20 триллионов рублей на перевооружение российской армии, а первый в ранге министра финансов наотрез отказался финансировать ВПК в таких объемах. С тех пор между этими двумя искрит…  что лишний говорит – и после 7 мая Дмитрий Медведев сохранит свое кресло главы кабинета министров.

04 май 08:14 | : Политика

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