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В предчувствии громких отставок. Грудинин "похоронил" одного из губернаторов

СМИ называют фамилию губернатора, который гарантировано потеряет свой пост после президентской инаугурации.

Главу Якутии Егора Борисова подвел Павел Грудинин, которому этот субъект Федерации дал самый высокий процент на мартовских выборах – 27.25 %.

Впрочем, и кроме этого к Борисову полно претензий. Сложно понять, почему республика, в недрах которой и нефть, и газ, и алмазы, и золото находится в списке дотационных. В данной конфигурации голосование за кандидата КПРФ можно рассматривать, как протестное.

Недобрым знаком для губернатора стали и обыски, которые прошли в четверг, 26 апреля, в региональном парламенте. В республике их считают частью борьбы местных элит в преддверии выборов в местное Заксобрание, которые пройдут в сентябре этого года. Хотя напрямую они и не касались главы региона, спецслужбы искали доказательства мздоимства местного депутата, однако известно, что подобные акции Кремль всегда берет на карандаш.

Среди самых вероятных преемников Борисова называют мэра Якутска Айсена Николаева и бывшего зампреда регионального правительства Павла Марычева, находящегося с губернатором в контрах. Напомним, что недоброй памяти Илья Михальчук прибыл губернатором в Архангельскую область именно из Якутии, где до этого занимал пост градоначальника республиканской столицы.

Фамилия Собчак, которой президент с широко плеча обещал губернаторство в одном из неважных регионов, не называется.

Впрочем, самому Грудинину на той же встрече была обещана должность в новом составе правительства… однако эти разговоры быстро сошли на нет. Наблюдатели предполагают, что он мог взять самоотвод.

28 апрель 07:44 | : Политика

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