Готовится к эфиру свежий выпуск программы "Сказки бабушки Галины"

- что выигрывает организация «Мое жилье»;
- чем отличается дресс-код от дрист-кода;
- кто всколыхнет Новодвинск;
- в кого перекрасился депутат Широкий;
- как правильно встретить 1 и 9 мая (советы большевика)…
… об этом и о многом другом вы узнаете из нового выпуска нервно-астенической передачи «Сказки бабушки Галины», чье производство инспирировано Ассоциацией независимых СМИ «Вольное дело».
Как обычно в кадре: Николай Прокофьев (Архсвобода», Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD)… + приглашённая звезда.