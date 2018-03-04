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Готовится к эфиру свежий выпуск программы "Сказки бабушки Галины"

- что выигрывает организация «Мое жилье»;

- чем отличается дресс-код от дрист-кода;

- кто всколыхнет Новодвинск;

- в кого перекрасился депутат Широкий;

- как правильно встретить 1 и 9 мая (советы большевика)…

… об этом и о многом другом вы узнаете из нового выпуска нервно-астенической передачи «Сказки бабушки Галины», чье производство инспирировано Ассоциацией независимых СМИ «Вольное дело».

Как обычно в кадре: Николай Прокофьев (Архсвобода», Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD)… + приглашённая звезда.  

27 апрель 16:54 | : Политика / Культура / Скандалы

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