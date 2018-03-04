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Архангельская область: У нерадивых депутатов хотят отобрать неприкосновенность и понты

Недавно депутаты Архангельского областного Собрания решили лишить своего коллегу-единоросса Назарова денежной компенсации, мотивируя это тем, что они позабыли, как он выглядит – совсем на сессиях не появлялся.

Однако ввиду ничтожности суммы для любого народного избранника (25 тысяч рублей), впредь решили наказание ужесточить и лишать уже депутатского мандата.

Инициатором законопроекта выступил также единоросс Александр Дятлов, обожающий селфится во время сессий. Его мотивировку представляет издание «Регион29»:

— Наш законопроект подготовлен с учётом положений Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», предусматривающего возможность досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы по инициативе фракции, в которой он состоит или по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей, предусмотренных отдельными положениями данного Федерального закона, к которому относится и обязанность принимать личное участие в заседании палаты, комитета или комиссии.

Наблюдатели полагают, что именно это вид наказание может оказаться наиболее действенным. Ведь депутатский мандат – это не только деньги, но и статус, и понты, и какая-никакая неприкосновенность…

27 апрель 11:35 | : Политика

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