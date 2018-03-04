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Ольга ОСИЦЫНА: Проблема обманутых дольщиков должна быть решена раз и навсегда

 Решения прошедшей сессии комментирует депутат областного Собрания Ольга Осицына:

«На прошедшей сессии регионального парламента в целях решения проблемы обманутых дольщиков было принято ряд законопроектов. Напомню, что в Архангельской области был разработан и уже действует на практике механизм, который позволяет восстановить нарушенные права дольщиков. Депутатами приняты изменения в региональное законодательство, в соответствии с которыми к масштабным инвестиционным проектам отнесено завершение «долгостроев».

В настоящее время в Архангельске реализуется такой проект, предусматривающий выплату инвестором денежной компенсации обманутым дольщикам ЖК «Верона». На прошлой сессии мы законодательно утвердили расширение критериев и мер по содействию инвесторам, которые участвуют в деятельности по защите прав обманутых дольщиков.

Одновременно мы предусмотрели включение в перечень лиц, имеющих право на получение услуги по бесплатной юридической помощи тех граждан, чьи права нарушены в результате строительства многоквартирных домов. Такие изменения позволят существенно повысить эффективность работы по защите прав дольщиков и ускорить прохождение всех необходимых процедур,»- подчеркнула Ольга Осицына.


 

27 апрель 08:44 | : Политика / Экономика

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