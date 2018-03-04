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Ольга ОСИЦЫНА: "Самый мудрый из политиков"

Бессменного лидера российских либерал-демократов поздравляет с днем рождения депутат Архангельского областного Собрания Ольга Осицына:

Сегодня отмечает свой день рождения самый мудрый, успешный и дальновидный политик России - Владимир Вольфович Жириновский.

Благодаря неиссякаемой энергии и самоотдаче Владимира Вольфовича созданная партия ЛЛПР является одной из самых серьезных политических сил в Российской Федерации, которую поддерживают миллионы россиян.

Пожелаем Владимиру Вольфовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, успехов в важной политической и общественной деятельности во благо Российской Федерации и её народа!

25 апрель 12:27 | : Политика

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