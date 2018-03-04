"Кремлевские источники сообщают": Алексей Кудрин не станет новым премьер-министром России

После инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая этого года, разрешится главная интрига – что будет представлять из себя кабинет министров в новой президентской каденции.

Как утверждает ряд федеральных изданий, ссылаясь на собственные источники в Кремле, уже 8 мая депутатам Госдумы будет предложено проголосовать за Дмитрия Медведева. Якобы его кандидатура согласована на всех уровнях.

Наблюдатели отмечают, что Медведев наиболее удобная персона в политической системе, созданной действующим президентом – максимум послушности, минимум самостоятельности… и всем понятно, кто управляет экономикой страны. Плюс стопроцентная верность главе государства.

Зато посты его заместителей займут новые лица, которых назначит не он. Имена будущих вице-премьеров пока не раскрываются.

Напомним, что ранее в списке вероятных глав кабмина, помимо Медведева, упоминались фамилии Дмитрия Козака, Алексея Кудрина, Антона Вайно, Сергея Кириенко, Сергея Собянина, Татьяны Голиковой и некоторые другие деятели. Зато председатель Попечительского совета САФУ частно упоминается среди тех, кто сменит премьер-министра Шувалова.

Также упоминаются фамилии наиболее вероятных кандидатов на вылет. Здесь без изменений - Максим Соколов (министерство транспорта), Владимир Мединский (министерство культуры), Вероника Скворцова (министерство здравоохранения) и Ольга Васильева (министерство образования и науки).