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Не смешно. Шотландский парень научил мопса своей подруги антисемитским штучкам

Суд шотландского города Эйрдри оштрафовал на 800 фунтов стерлингов видеоблогера Марка Мичана за то, что он научил нацистскому приветствию мопса своей подруги. Суд счел видео Мичана антисемитским и расистским по своей природе.

Видеоролик, на котором домашний питомец реагирует на фразу "отравить газом евреев" и поднимает лапу будто пытается зиговать на нацистское приветствие "зиг хайль", Мичан разместил на своем YouTube-канале еще в апреле 2016 года, с тех пор видео набрало почти 3,5 миллиона просмотров.

Видеоблогер не признал своей вины: по его словам, он научил собаку нацистскому приветствию, просто чтобы позлить свою подругу. Однако суд не понял подобной шутки и признал видеоролик оскорбительным, а также содержащим расистские и антисемитские материалы.

"Шутка может быть оскорбительной. Расистская шутка или оскорбительное видео не теряет своего расистского или оскорбительного свойства только потому, что его автор утверждает, что он всего лишь хотел посмеяться", - заявил на суде шериф Дерек О'Кэрролл.

Однако у Марка в Англии нашлись и защитники. Из ультраправых. Считающие, что это просто такой своеобразный юмор. Перед зданием суда сторонники Мичана провели демонстрацию, заявив, что процесс противоречит принципу свободы слова.

В Великобритании нет законов, запрещающих нацистскую символику или нацистское приветствие. К примеру, в 2005 году в таблоидах появилась фотография принца Гарри, который пришел на вечеринку с повязкой с изображением свастики на руке. Темой праздника были различные национальные обычаи и колониальные завоевания. Однако после того, как на него обрушились с критикой представители общественных, религиозных и военных организаций, Гарри опубликовал официальное заявление с извинениями.

По материалам сайта newsru.com

(на фото: редакционный мопс Байрон – «по-немецки знаю только хенде хох»)  

24 апрель 13:22 | : Политика / Скандалы

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