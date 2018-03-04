Архангельский телезритель: Замените Зейналову Хакамадой!

Участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода публикует крик души простого архангельского телезрителя, представившегося Сергеем Матвеевым:

Г-н Президент,

Я решил обратиться к Вам по поводу бесплатного цифрового ТВ, 20 эфирных каналов которого я смотрю в Архангельске, и это бесплатно. Прошу использовать данный отклик в Комитетах Госдумы и СФ, в Госсовете АП РФ и в ФСБ при анализе внутренней и внешней политики.

Пересылать этот материал в Минкомсвязи не надо, я регулярно получаю от них ответы, что каждый канал, мол, независим (!!!), сам принимает свою политику по поводу того, что показывать, а что нет, и власти не могут им никоим образом что-то указывать…

Какой-то чиновничек Гурьянов там особо рьяно отвечает.

Что хочется на это смешное утверждение ответить? Расскажите это вашей бабушке, или дедушке — кремлёвскому повару НКВД! В наше время тотального контроля властей над СМИ такие ответы просто гомерически смешны, это грубый солдатский юмор, но ведь замечательный когда-то в СССР журнал «Крокодил» давно не издаётся (не мешало бы его издание срочно возобновить!), поэтому я не могу переслать эти тотально смехотворные ответы чинуш Минкомсвязи туда. Главное в «Крокодиле» было — отличные общественно-политические карикатуры. Такие мэтры, как Шукаев, Горяев, Огородников и др. — их тонкое и нештампованное мастерство сатиры политического рисунка до сих пор очень и очень в народе востребовано.

Так вот, что я нахожу абсолютно неприемлемым в нашем новостном ТВ, что необходимо срочно исправить на уровне Президента?

Это прежде всего новостная работа НТВ.

Особенно — содержимое передач «Центральное телевидение» Вадима Такменёва и воскресного итогового выпуска «Итоги недели» Ирады Зейналовой. Они оставляют тяжёлое впечатление.

По существу, это театрализованные и грубые по задумке одуряющие ,оболванивающие людей низкокачественные телешоу, отравленные ядом жгучей ненависти с ног до головы, беспристрастными и аналитическими их назвать никак нельзя. На кого они рассчитаны, не знаю.

На молодёжь с высохшими мозгами хунвэйбинов, пропитыми донельзя, или прокуренными травкой, или на злобных московских домохозяек, давно лишённых секса?

Это весьма агрессивная накачка-промывка мозгов, причём, очень недостойная даже среднего уровня нашего телезрителя. На кого если она и работает, так на США, одебиливание народа с такими приёмами уже не получится, поезд ушёл. Необходимо прекратить эти унижающие достоинство нашего телезрителя молотобоечные новостные удары могучей прокуренной мужеподобной бабы Зейналовой или сермяжного суетливого телевахлачка, носящегося, как ракета по подиуму, политпростачка Такменёва.

Такие «новости» в кавычках смотреть не хочется.

Какими их надо бы сделать?

В первую очередь, рассчитанными не на зрителя-питекантропа. Это нас унижает. Если хотите добавить умного политического яда, делайте итоговые передачи такими, как их делает Дм. Киселёв, «Вести недели» на «России-2», этот хоть и очень ядовитый, но более тонкий и умный иезуит. И если Зейналова просто бьёт наотмашь во все стороны кувалдой без разбору, по-другому она не может, таланта нет, а бабло идёт ей в карман хорошее, вот она и копирует Терезу Мэй своим помоечным стилем.

Мы просто выключаем телеящик.

Такие новости нас до глубины души оскорбляют.

Мы заслуживаем лучшего.

Мы не являемся аудиторией Терезы или Бориса Джонсона. Поймите, г-н Путин: это перебор в расчёте на крайнего дебила. Точно такой же перебор, как ваш танковый биатлон, которым вы с Шойгу задолбали телезрителя на 25 лет вперёд. Введите ещё на всех каналах ТВ конкурсы на наматывание портянок. Пригласите опытных телеведущих, пусть обсуждают, кто чего и сколько намотал и куда, и кто победил — китайцы, казахи или мы. МЕРУ ЗНАТЬ НАДО!!!

Вспомните годы забавного теперь трогательно-наивного коммунизма и качественную в своих рамках работу наших тяжеловесов-телемэтров: опытнейшего Валентина Зорина, накачанного цианистым коммунистическим ядом хуже любого «новичка» от ушей до пяток Юрия Жукова, тонкого Фарида Сейфуль-Мулюкова, элитного и интеллигентного обозревателя Ст. Кондрашова, адекватного и компетентного солидного и глыбастого Бовина.

Как сейчас их не хватает!

Тогда не было оглупляющей зейналовской новостной безразборно-слепой кувалды, не было и профанирующего бегунка-идиота Такменёва, унижающего наш совокупный интеллект. Уберите к чертям собачьим Зейналову и Такменёва. Найдите интеллигентных и компетентных людей. Где Света Сорокина? Пригласите её вместо Зейналовой.

Пусть работает. Элла Памфилова (демократка) неплохо сделала недавно очень сложную и большую работу: Пусть и Света продолжает дело Кондрашова и Бовина!!! Её стиль будет совпадать со стилем Маши Захаровой из МИДа — именно такой и нужен.

Пригласите Иру Хакамаду — её талант пропадает в тиши квартиры. Баб с кувалдами у микрофона нам больше не надо! Это вызывает лишь всё больший протест!!! Чем больше Зейналова машет своей кувалдой, тем отчётливее понимаешь, что конец такой России — близок.

Именно из-за таких вот глупых баб. Заставь дурачка Богу молиться, так лоб разобьёт. Это про неё.

P.S. Редакция ИА RUSNORD присоединяется к просьбе телезрителя… или хотя бы сменить студийный костюм Зейналовой. На эти брючки-дудочки без слез жалости смотреть невозможно!