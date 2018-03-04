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Депутаты Архоблсобрания хотят лишить прогульщика Назарова самого дорогого

Как известно, самое дорогое для наших народных избранников это… деньги (попробуйте возразить). Так вот, на предстоящей сессии (25 апреля) Архангельского областного Собрания коллеги собираются лишить своего товарища за систематические прогулы денежной компенсации.

Для справки: денежная компенсация в размере 25 тысяч рублей ежемесячно выдается народным избранникам, что называется, на совесть – можно на благое дело потратить, а можно на себя, любимого, только правильно обосновать и оформить.

Депутата зовут Александр Назаров. Непростой депутат – единоросс. Когда-то руководил Онежским гидролизным заводом (в итоге обанкротившимся), потом – архангельским городским хозяйством в команде мэра Донского (без комментариев).

В прошлом мае Назаров выиграл довыборы по Онежскому избирательному округу, причем победу ему принесли вертикализированные избиратели Новой земли, до подсчета их голосов уверенно лидировал кандидат Володенков (ЛДПР).

На том победитель от партии власти и успокоился… по утверждению коллег-парламентариев, они даже его лица толком не успели рассмотреть.

Зачем Назарову депутатский мандат, думаем, объяснять не надо. Впрочем, это корочка не спасла его предшественника, профсоюзника Савченко от серьезной посадки.  

 

20 апрель 14:03 | : Политика / Скандалы

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