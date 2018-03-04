Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Разве что для самопиара". Архангельский ПАРНАС не надеется на возвращение прямых выборов глав МО

ПАРНАС поддержит инициативу депутата Юрия Шарова, однако считает, что областное Собрание в его сегодняшнем составе составе никогда не примет этот законопроект, заявил один из активистов протестного движения в Архангельской области Юрий Щербачев.

 «Если законопроект и будут выносить, то только ради своего пиара, отдельные партии или депутаты. В поддержку законопроекта надо организовывать согласованные публичные выступления различных общественно-политических сил», - написал он в одной из соцсетей.

Щербачев напомнил, что ПАРНАС уже трижды добивался вынесения в повестку Облсобрания вопроса о проведения референдума о возврате к прямым выборам, к сожалению, все три раза депутаты законопроект не поддержали.

Выборы нового состава Законодательного парламента региона состоятся в сентябре этого года… но наблюдатели не рассчитывают на радикальное обновление депутатского корпуса. Скорее, наоборот, консервативные силы только укрепят свои позиции.

Напомним, что на этой неделе депутат Юрий Шаров, исключенный из фракции «Справедливая Россия» за вольнодумство, внес на рассмотрение законопроект о возвращении прямых выборов глав МО. Его неожиданно поддержал спикер парламента Новожилов, но с оговоркой – с каждой территорией этот вопрос надо решать отдельно. Ему, как депутату от протестного Вельска, виднее…

20 апрель 08:21 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске 14 апреля. Как это было (видео)
МЧС проверяет торгово-развлекательные центры Архангельск на пожарную безопасность
Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (177)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20