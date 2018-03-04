"Разве что для самопиара". Архангельский ПАРНАС не надеется на возвращение прямых выборов глав МО

ПАРНАС поддержит инициативу депутата Юрия Шарова, однако считает, что областное Собрание в его сегодняшнем составе составе никогда не примет этот законопроект, заявил один из активистов протестного движения в Архангельской области Юрий Щербачев.

«Если законопроект и будут выносить, то только ради своего пиара, отдельные партии или депутаты. В поддержку законопроекта надо организовывать согласованные публичные выступления различных общественно-политических сил», - написал он в одной из соцсетей.

Щербачев напомнил, что ПАРНАС уже трижды добивался вынесения в повестку Облсобрания вопроса о проведения референдума о возврате к прямым выборам, к сожалению, все три раза депутаты законопроект не поддержали.

Выборы нового состава Законодательного парламента региона состоятся в сентябре этого года… но наблюдатели не рассчитывают на радикальное обновление депутатского корпуса. Скорее, наоборот, консервативные силы только укрепят свои позиции.

Напомним, что на этой неделе депутат Юрий Шаров, исключенный из фракции «Справедливая Россия» за вольнодумство, внес на рассмотрение законопроект о возвращении прямых выборов глав МО. Его неожиданно поддержал спикер парламента Новожилов, но с оговоркой – с каждой территорией этот вопрос надо решать отдельно. Ему, как депутату от протестного Вельска, виднее…