Сирийский конфуз, или Почему мы до сих пор боимся атомную бомбу

Россияне соскучились по войне. Войне победоносной, когда приказы отдаёт главнокомандующий, а наши лётчики метают бомбы точно в цель. Короче, ни разу не Донбасс, где мы то ли есть, то ли нет, а, если и есть, то очень стесняемся, значит, не за правое дело.

Эти строки я написал в 2015 году в материале «Воинствующая Россия», когда наша страна только-только влезла во внутрисирийское противостояние на стороне их действующего президента. Уже на первом этапе решение российского правительства (общенародного плебисцита на эту тему, как известно, не проводилось) поддержало 72% россиян. Что, впрочем, неудивительно, ведь преподносилось это как контртеррористическая операция – бить радикальных исламистов на дальних подступах. У тех, кто прогуливал уроки географии, такое объяснение прокатило.

Я уже тогда предрекал – воинственного энтузиазма нашему народу хватит ровно до того момента, как с далёкого Ближнего Востока в Россию не пойдут вереницы цинковых гробов, чего, слава богу, не случилось. И время сейчас сытое, даже с афганской кампанией не сравнить, не то, что с войной в Испании. И деньги сегодня представляют не меньшую, если не большую ценность, чем ордена-медали, недаром же стоит такой шум вокруг ЧВК (частные военные компании).

Но и нескольких наших лётчиков, сбитых над чужой пустыней, хватило, для общественного ропота – а не увлеклись мы помощью какому-то Асаду, о котором весь мир говорит, как о типично восточном диктаторе. Рухнувший на взлёте в Сочи военный транспортник с журналистами и артистами на борту, это что – предзнаменование? А на носу президентские выборы, перед которыми самое время завязать с любыми военными действиями. О чём и сообщил глава государства… чем, в общем-то, и завершил свою рекламную кампанию.

Но тут пришла беда, откуда не ждали. Точнее, пока не беда, у России нет потерь в живой силе (фу, что за образ!). Не беда, но провокация. И от кого! От Дональда Трампа, чей победе полтора года назад рукоплескала половина России, а другая половина крутила ей пальцем у виска. Короче, бомбанули американцы по сирийским военным объектам (старательно обходя российское военное присутствие).

А если бы попали по нам? В мире новостей появилась информация о том, что американский президент якобы рассматривал варианты атаки на российские и иранские военные объекты, но кто-то его от этого шага отговорил. Вы верите в подобное? Я – да. Как в любую театральную постановку.

Тем не менее. Я рос во времена, когда нас, советских мальчишек, воспитывали на бесстрашных примерах. Вы не жгли себе руки спичками, готовясь к пыткам в гестапо или деникинской контрразведке? Если нет, то у вас не было детства, и вы не готовы к подвигам. Моё поколение боялось двух вещей – рака и атомной войны… ну ещё ос. Войны, кстати, больше. От рака есть надежда, что найдётся лекарство. А вот от глупости политиков, от случайно нажатой красной кнопки – спасения нет.

Сейчас боюсь меньше. Потому что, хотя бы, с нашей стороны к ядерному оружию допущены люди, которым есть, чего терять. Вот старпёру Брежневу, жившему в ощущения Великой Отечественной, не было, он всё Малую землю штурмовал. И Андропову не было, он, смертельно больной, мог по одной злобе нажать, чтобы уйти из этой жизни громко… вы приглядитесь к его портрету. У Хрущёву не было, этот колхозник мог развязать Третью мировую по глупости или из куража, уверенный в своём высшем предназначении.

Путину уже есть. Как и его окружению. Люди привыкли к комфорту именно западного образца и качества. И дети их живут по Флоридам-Парижам. Так что анекдот про «бомбить Воронеж, там наших нет» - совсем не анекдот, а констатация факта. Высказаться – высказались. Даже что-то там хотели созвать. Но корректно. Чтобы не развязать ненароком.

У меня опять ощущение, что Москва с Вашингтоном договорились. Об обоюдном молчании или, вернее, замалчивании. Меня, например, смутила цифра 71. Это столько американских крылатых ракет сбили сирийские ПВО при помощи российских установок. Я много слышал историй о том, как сложно израильским ПВО сбивать касамы, летящие с палестинских территорий. Касамы, кто не знает, это обрезки водопроводных труб, начинённые всякой взрывчатой дрянью, можете представить скорость их полёта. А израильская электроника, внедряемая в армию, самая продвинутая в мире, тут, надеюсь, возражений нет. Так вот, в еврейском государстве радуются каждой сбитой трубе, считают это достижением, мастерством высокого военного класса. А тут высокоточные летающие ракеты, пущенные залпом… включите мозги и не смешите. Однако Вашингтон молчит и не опровергает (я, например, не слышал). Значит, договорились.

Моё мнение – не надо было лезть в их восточные дела, ни Америки, ни России, ни Европе. Стоять в сторонке и качать осуждающе головами – вот дикари. Ну, скажите, какое нам дело до их шиитско-суннитских разногласий? Суадиты, турки, иранцы, бандиты Хизбаллы… вот пусть и режут друг друга, нам-то какая беда. Только присматривать за безопасностью Израиля, который относится больше к нашему (западному) миру, и где проживает достаточно много лиц с российскими паспортами (двойное гражданство).

Но я могу понять Путина. Если к нему обратился глава государства, где у России свои интересы (военно-морская база) помочь справиться с мятежниками, мечтающими о его свержении… тут сработает элементарная корпоративная солидарность. Я также могу понять Трампа. Ему все уши прожужжали о химическом оружие, которым Асад травит своих политических конкурентов и просто подвернувшееся под его горячую руку население, но в существовании которого сомневается Россия. Здесь я опять привожу пример Саддама Хусейна, у которого что-то там не нашли. Зато я наслушался таких рассказов от иракских курдов, прошедших через саддамовские застенки, что вполне искренне считаю – повешение слишком гуманная казнь для такого садиста (вот и фамилия подходящая).

Ах, вы опять говорите, что это их восточные традиции? Тогда возвращаемся к исходному – стоим и наблюдаем, как эти непонятные нам люди разбираются друг с другом.

Только давайте непредвзято рассмотрим объекты, подвергшиеся бомбардировке коалиции (данные в свободном доступе и российской стороной не опровергнуты): Научно-технический центр под Дамаском, подозреваемый в производстве зарина и работах с другими отравляющими веществами (на него пришелся основной удар – 70 ракет из 105 и полное разрушение), объект хранения зарина и оборудование по его производству к западу от Хомса (полностью уничтожен) и командный пункт по применению химоружия также в провинции Хомс (сильно поврежден). Ну, никак не мирные кварталы, не административные здания и даже не военные штабы. Другое дело, смущает как можно бомбить места хранения химоружия, ведь разлетится по миру – не соберёшь. Но это уже вопрос к американской разведке.

Что в сухом остатке? Сирия остаётся для России самой взрывоопасной точкой на планете, даже с Украиной меньший геморрой. Психологически мы возвращаемся во времена Карибского кризиса. Кстати, и тогда, и сейчас есть придурки, которые грезят о жёстком ответе Вашингтону… хотят проверить, насколько крепок анус у Дональда Трампа. А как окажется крепок, ведь он не держит свои миллиарды в нашем Сбербанке, именно деньги в современном постиндустриальном мире решают практически всё (за исключением территорий религиозного мракобесия… но и там бывают варианты)?

Жалко будет проснуться, а за окном ядерная зима. Из-за какой-то Сирии… ей-богу, жалко.

Леонид Черток