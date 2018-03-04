Константин Щемелинин: Cнаряд vs броня, или Кое-что о блокировке Telegram

Блокировка мессенджера Telegram ничего нового не приносит в этот мир — аналогичное уже было, и было не раз! Это всего лишь продолжение противостояния между защитой и нападением, между снарядом и броней.

Нападение постоянно наращивает свою мощь: сначала дубинка, затем стрела и копье, потом пуля, затем ядро, после чего — снаряд, а затем — ракета.

Защита также постоянно совершенствуется: сначала щит, потом — доспехи, затем броня, ну, а сейчас — это активная защита.

В Интернете точно также как в реальной жизни!

Сможет ли «снаряд» Роскомнадзора пробить «броню» Telegram-а?

Победить книжных пиратов, в целом, блокировками Роскомнадзора получилось — сейчас гораздо проще купить книгу, нежели искать ее на непонятных сайтах с риском заразить свой компьютер вирусом.

А вот победить Рутрекер Роскомнадзор не смог: после блокировки трафик на Рутрекере снизился всего в два раза.

Также блокировки Роскомнадзора не смогли победить видео пиратов — все равно любой новый фильм можно бесплатно посмотреть онлайн.

Но это ситуация «на сейчас»: что будет дальше — неизвестно. У кого будет завтра временное преимущество в вечном противостоянии — у защиты или у нападения?

Кто знает. Но полностью победить ни защите, ни нападению не удастся никогда, ибо тогда перестанет работать закон о единстве и борьбе противоположностей, а это закон природы!

Константин Щемелинин, крымский писатель и политолог