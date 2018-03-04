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Сочувствуем, Дятлов! Сколько "весит" депутат Архангельского областного Собрания?

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» (ресурс с северодвинской ориентацией), публикует следующие цифры:

Северодвинские депутаты по уровню дохода распределились следующим образом:

 Виктор Казаринов – 65 млн (супруга – 108,8 млн).

Михаил Голышев – 9.3 млн (супруга – 421 тысяча). В 2016 году у него было чуть больше 5 млн.

Василий Гришин – 3 млн 494 тысяч (супруга – 261 тысяча)

Александр Дятлов – 3 млн 138 тысяч ( в 2016 году – более 10 млн)

Екатерина Поздеева – 2 млн 185 тысяч

Римма Карташова – 1 млн 994 тысячи (супруг – 660 тысяч). 

 Из прочего контингента облСобрания можно отметить следующих высокодоходных депутатов: 

Михаил Авалиани – 65 млн (супруга около 30 млн)

Михаил Палкин (сын депутата-толстосума Палкина) – 25 млн

Ольга Осицына - 13 млн (супруг – 400 тысяч)

Андрей Аннин – 11,8 млн

Виталий Фортыгин – 7,2 млн (лодка «Прогресс»), у супруги – 3,9 млн

Эрнест Белокоровин – 6,9 млн, супруга – 5 млн.

Сергей Моисеев – 6,3 миллиона.

Станислав Вторый – 4,5 млн (супруга – 1,1 млн).

Александр Новиков (КПРФ) – 2 млн 175 тысяч (супруга – 182 тысячи).

Стоит отметить, что наблюдатели больше всего сочувствуют депутату Дятлову, который не только потерял в доходах, но и оказался холостым… и это при четырех несовершеннолетних детях!  

16 апрель 13:01 | : Политика / Экономика

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