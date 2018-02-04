Читайте в Итогах недели от 15 апреля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Американский игнор – Москва может не дождаться англоязычных болельщиков… ну да и хрен с ними;
- И сказал Медведев – российский премьер не обещал народу небедной жизни, но проявил оптимизм;
- Актеры-правдорубы – мастера культуры должны разделить зрителей на своих и чужих;
- Интервью со Скубенко – глава Северодвинска считает себя «домашним кинозрителем».
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40992-itogi-nedeli-s-9-po-15-aprelya-2018-goda.html