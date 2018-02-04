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Все на праймериз! Ряды чиновников в "Единой России" хотят разбавить мастера культуры и "рабочая косточка"

В предварительном внутрипартийном голосовании на выборах в Архангельское областное Собрание от «Единой России» выразили желание принять участие люди, до этого с партией никак не связанные.

Наиболее известный из них – Сергей Самодов, в прошлом профессиональный политтехнолог, плотно сотрудничавший с командой губернатора Михальчука. С ней и уехавший в Приморье, а по возвращению открывший первый в поморском регионе бабершоп (брадобрейню современного типа) и занявший пост исполнительного директора Областного драматического театра.

Свое решение Сергей объяснил длиннющим текстом в социальных сетях, в котором наблюдатели уловили нотки оправдания.

Выдержки:

…Над решением я думал длительное время, так как в свое время как-то зарекся заниматься политикой. И тут уместно вспомнить афоризм Шарля де Монталамберу: "Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами". И еще одно вслед - Эдмунда Берка: "Для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"…

…Было бы самонадеянно говорить, что я вдруг решить представить отрасль культуры, в культуре есть достаточное количество кандидатов, кто бы достойно мог вести работу в комитете облсобрания по культуре. И если бы несколько представителей культуры по итогу оказались бы в региональном парламенте, это пошло бы на пользу в обоих направлениях…

Наблюдатели считают, что на такое решение Самодова подбили партийные функционеры ЕР, желающие разбавить свои плотные чиновнично-предпринимательские ряды хотя бы таким представителем культуры (ну, не Панова звать, честное слово). Впрочем, они же высказывают мнение, что подобный поступок для пиарщика равносилен профессиональному самоубийству.

Также заявление об участии в праймериз подал пассионарный (оценка БК) мастер со «Звездочки» Алексей Денисов, ранее имевший амбиции стать главой администрации Северодвинска и «наконец-то навести в городе порядок».

Отметим, что внутри архангельского бомонда слышны разговоры о том, что областное депутатство уже не приносит, как раньше, желаемых дивидендов. Другое дело Горсовет…  

(фото Сергея Самодова с его личной страницы в Facebook)

14 апрель 08:54 | : Политика / Культура

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