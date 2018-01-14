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Игорь Скубенко: "Не будем зацикливаться на лесе". Оцениваем послание губернатора Орлова

«Не надо зацикливаться на лесе». – резюмировал свое впечатление о сегодняшнем губернаторском послании глава Северодвинска. – Кстати, у нашего города есть хороший потенциал и в других сферах бизнеса. Например, в туризме. Да-да, и не только в промышленном. Знаете ли вы, что у нас есть свои мини Малые Корелы?..».

В целом же Игорь Скубенко оценил послание губернатора Орлова как ориентир на новую динамику развития.

А ещё рассказал, когда он почувствовал себя жителем особого города, каким ветром его занесло в образование, а потом в главы городской администрации, как несколько лет жил на два города, какую музыку слушает в автомобиле… и ещё много личного и не только.

Большое эксклюзивное интервью с главой Северодвинска специально для ИА RUSNORD читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

(фото с сайта «Двина сегодня»)

11 апрель 14:57 | : Политика / Экономика

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