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Константин Щемелинин: Что же будет с Сирией и с нами?

Новости из Сирии укладываются в обычную простую логику.  

В 2011 году началось восстание против Башара Асада. Повстанцы были поддержаны странами Запада и Персидского залива. (Здесь мы не рассматриваем такой аспект гражданской войны как терроризм).  

В первые 2-3 года восставшие действовали успешно, и, казалось, их победа близка. Но в 2015 году на стороне Дамаска стали сражаться Россия (в меньшей степени) и Иран (в большей степени). Восставшие стали проигрывать. И они проиграют очень скоро, уже в этом году!  

Значит, если США, Франция, Израиль, Саудовская Аравия, Катар и другие страны не согласны на то, чтобы Асад остался руководителем послевоенной Сирии, то им надо воевать или помогать тем, кто воюет. Или — или. Третьего не дано. 

Чистая гражданская война в Сирии завершилась в конце 2015-начале 2016 года, теперь в Сирии идет управляемая гражданская война, и управляют ей Россия плюс Иран. Тот, что хочет победить Асада, должен оторвать от него его союзников, то есть или самому управлять течением гражданской войны в Сирии или превратить страну в арену борьбы (во второй Вьетнам или во вторую Корею), то есть в площадку, на которой сражаются мощные иностранные силы. 

Ну, вот мы и наблюдаем подготовку к этому.  

Во-первых, это обвал рубля — это чтобы у РФ было меньше возможностей помогать Дамаску. 

Во-вторых, это разговоры о войне с Ираном — это чтобы Иран выбирал меньшее из двух зол: или проигрыш в Сирии, или разгром в самом Иране. 

Наконец, в-третьих, это накопление ресурсов на предстоящем театре военных действий (включая отправку авианосца из США).  

Но, как всегда было, все войны всегда заканчиваются миром, и будем надеяться, что и эта война тоже скоро завершится миром, который давно ждут жители сирийской многострадальной земли.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

11 апрель 14:09 | : Политика

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