Игорь Орлов: Стратегия развития Архангельской области появится уже в этом году (из послания губернатора)

Об этом глава региона сообщил в своем ежегодном послании, которое в эти минуты он зачитывает конференц-зале областной администрации.
Также от губернатора ждут, что он остановится на проблеме пространственного развития территорий, улучшении качества жизни населения, повышении качества и доступности медицинской помощи, создании условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Буквально только что Игорь Анатольевич сказал, что ждет помощи от архангельских ученых и озабочен проблемой отъезда из региона молодых научных кадров.