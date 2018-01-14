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Игорь Орлов: Стратегия развития Архангельской области появится уже в этом году (из послания губернатора)

Об этом глава региона сообщил в своем ежегодном послании, которое в эти минуты он зачитывает конференц-зале областной администрации.

Также от губернатора ждут, что он остановится на проблеме пространственного развития территорий, улучшении качества жизни населения, повышении качества и доступности медицинской помощи, создании условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Буквально только что Игорь Анатольевич сказал, что ждет помощи от архангельских ученых и озабочен проблемой отъезда из региона молодых научных кадров.

11 апрель 10:25 | : Политика / Экономика

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