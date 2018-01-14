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Константин Щемелинин. И упал рубль. Анализ очередного "черного понедельника"

9 апреля 2018 года рынки России рухнули: на биржах воцарилась паника, капитализация рынков упала на 10%, доллар вырос примерно на 2 рубля — и что? 

Мировые рынки показали максимум в конце февраля 2018 года, после этого они падали и падают сейчас тоже. Рынки США, Китая и других стран находятся на уровнях октября, а что же Россия? А рынки России до «черного понедельника» находились на уровнях января! Весь мир падает, падают все самые большие и сильные, а Россия — стоит, не шелохнется?! Это не естественно! Теперь и рынки РФ находятся на уровнях октября! Говоря простым языком — то падение, которое в течение 2,5 месяцев прошли США и Китай, Россия прошла за один день! 

Так что дело не в санкциях США, которые были объявлены в прошлую пятницу. Эти санкции стали просто последней каплей — и вода из чашки полилась! 

Размер падения российских рынков является естественным, давно ожидаемым, просто он произошел очень быстро — только и всего! 

С рынками все ясно, теперь перейдем к курсу рубля. 

Осенью 2016 года курс рубля был 63 руб/$ — это был естественный курс национальной российской валюты. Но потом пришел период керри-трейда (объяснять, что это такое — слишком долго), и в Россию пришли иностранные спекулятивные деньги. Таких денег пришло много, очень много, поэтому курс рубля стал укрепляться, укрепляться неестественным, спекулятивным образом. Судя по падению курса рубля, керри-трейду пришел конец, и спекулятивные деньги сейчас спешно покидают Россию (не все, правда, пока еще не все!). С учетом инфляции за эти 1,5 года курс рубля должен быть порядка 70 руб/$, однако за это время хорошо проявили себя программы импортозамещения, поэтому на сегодняшний день реальным следует признать курс порядка 65-70 руб/$. К этому страна и придет, скорее всего, в ближайшее время. Учитывая панические настроения на рынке курс может взлететь и выше 75 руб/$, но это, вероятно, будет локальный пик, а не итог. 

То, что произошло на рынках России, не имеет никакого отношения к постепенно разворачивающемуся мировому кризису. 

Крах рынков в России показал, что санкционное давление США нашло для себя точку приложения — бизнес богатых россиян, и поэтому, именно туда будет направлено дальнейшее давление со стороны Америки.  

Исходя из этого понимания, основной экономический удар будет нанесен в мае-июне (когда Вашингтон успеет сделать все необходимые действия) — атаке подвергнутся, скорее всего, многие лица, которые оказались в февральском санкционном списке США. Основная сила такого рода санкционного удара заключается не в самом размере падении рынков, а в уменьшении прибыли, которую генерирует экономика России, а это означает рост уровней безработицы, социального напряжения, банкротств и т.д., что открывает перед рублем безграничные возможности для падения. 

Ничего нового нет: если бы сейчас был XIX век или раньше, тогда Россия, Украина, и некоторые другие страны уже давно бы воевали, а так — всего лишь экономическая война. Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» писал: «Лишь русская, японская и эфиопская цивилизации смогли противостоять бешеной атаке Запада и поддерживать самодостаточное независимое существование. На протяжении четырехсот лет отношения между цивилизациями заключались в подчинении других обществ западной цивилизации».  

Проблема России заключается в том, что та конструкция, которая называется Российская Федерация, не приспособлена к противостоянию и к длительному независимому существованию (один факт признания Конституции превосходства международного права над внутрироссийским чего стоит!), поэтому исходная позиция для борьбы у русских изначально слабая.  

Стране нужна новая Конституция, а русскому народу — нужна своя национальная идея. Вот основа для будущих побед, ну и плюс, конечно же, импортозамещение. 

А рынки упали, и рубль упал, и рынки упадут еще, а потом поднимутся, и рубль упадет, а потом укрепится — ничего нового, все будет, как и раньше.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

10 апрель 11:17 | : Политика / Экономика

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