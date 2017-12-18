Его звали Ройзман. Россия очистилась от несистемных мэров

Первый политический акт после президентских выборов - Депутаты Заксобрания Свердловской области на заседании 3 апреля проголосовали за отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. За это решение выступили 42 человека, а против только четыре.



Как мне написали знакомые жители столицы Урала, депутаты – это ещё не все екатеринбуржцы. Такого стихийного митинга с политической мотивацией они не помнят с 17-го года. Как будто полгорода на улицы вывалило… ну, не полгорода… но по опросам независимых социологов (а их на Урале таки есть) 70 % горожан против отмены прямых выборов градоначальника.

Какая мотивация? Известная (а в Архангельской области особенно хорошо). Сторонники отмены выборов (в основном единороссы) говорят о том, что это сэкономит деньги, а также о том, что в области должен быть только один политик - губернатор Евгений Куйвашев.

Собственно, этим они подставляют своего главного шефа (если не считать Дмитрия Медведева). Именно Ройзман на последних губернаторских выборах был бы его главным оппонентом… если бы прошёл муниципальный фильтр. Там тогда громкий скандал случился, чуть региональное отделение «Яблока» не распалось, я об этом подробно писал.

Куйвашев победил на выборах. Достойного соперника (как обычно бывает в наших российских реалиях) для него не случилось. Но и легитимность в народе сомнительная… хотя, честно говоря, я плохо представляю себе такую борзость даже для Западной Сибири – проголосовать за внесистемного либерала с нетитульной фамилией.

Последнее, что учудил мэр Ройзман в политическом плане – поддержал кандидатуру Навального и, соответственно, бойкот президентских выборов. Так и представляю тот вопль, потрясший стены президентской администрации – ДОКОЛЕ?!! Ну, и послали срочную депешу в регион…

…стоп, кто решил, что какие-то депутатишки решили оставить родину Бориса Николаевича Ельцина без демократической процедуры? На самом деле такая последовательность:

- в 2014 году был принят федеральный закон, который дал властям субъектов РФ право определять систему избрания органов местного самоуправления;

- в 2015 году был принят другой закон, который ввёл назначение глав городов по конкурсу.

Принимались те законы Госдумой, а подписывал их президент Путин. Вот кто и поставил заслон (фильтр) от всяких там ройзманов во власти (мною написано, исключительно ради сохранения исторической правды).

Конечно, всё не ко времени (а когда у нас по-другому было?!). В одном регионе мэра убирают (ни для кого не секрет, зачем нужна была отмена прямых выборов), в другом, соседнем, ушедшего в отставку губернатора (Кузбасс, Тулеев) чуть ли не на руках заносят в президиум областного Собрания. Причём никто особо не скрывает – перед тем, как совсем уйти в тень, Амангельды должен передать все рычаги управления. Ну, не рычаги… ниточки, за которые он дёргал, управляя этой угольной житницей… всем всё и так понятно.

И пошла реакция…

- Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать, - отмахнулся Дмитрий Песков (пресс-секретарь САМОГО) от наседающих на него с досужими вопросами журналистов. А что, он прав… кто там громче всех кричал: «Больше самостоятельности регионам!»? Нате, получите…

— Во-первых, отмена прямых мэрских выборов соответствует федеральному тренду, во-вторых, это личные амбиции губернатора. Я делаю этот вывод из того, что решение об отмене или сохранении выборов отдано на откуп региональным властям, но они стараются идти в федеральном тренде. Екатеринбург — один из последних городов России, где прямые выборы еще остались. Я думаю, что их отмена это такая месть мне — за то, что я эти выборы когда-то выиграл. Не случайно один из депутатов при обсуждении этого вопроса сегодня сказал, что я снова выиграю эти выборы, если они будут организованы прямым голосованием. А это уже сам Евгений Ройзман. Ну, понятно, он - лицо заинтересованное… к тому же амбициозное. А как без этого в политике?

«Протестовать и жёстко. Отмену выборов не признавать!» - так отреагировал сам Екатеринбург. Не только словом, но и делом.

Ах, не раскачивайте лодку, – слышу я стоны обывателей, всегда голосующих как надо. Так это и не лодка вовсе… бумажный кораблик. Мне только интересно – если у президента действительно такая народная поддержка, почему власть боится какого-то мэра-оппозиционера? И тут объяснение одно - отмена прямых выборов инициирована именно Куйвашевым (опять эту фамилию чуть через Х не написал), ибо он действительно видит в тёзке Ройзмане своего прямого конкурента. Ведь наш президент горазд на сюрпризы и нестандартные ходы – вдруг решится на эксперимент и превратит внесистемного мэра во внесистемного губернатора. Ему-то самому с таким рейтингом ничего не страшно (Куйвашев и так в хвосте рейтингов плетётся), а народу всё забава.

Наверное, не открою большой тайны, если скажу, что в сегодняшней России приветствуется политическая пассивность… этакая сытая апатия (если сравнивать с голодными, но активными 90-ми). Успокоение от того, что всё решается наверху, а люди всего лишь заклёпки большой государственной машины… что-то в этом есть от холопской покорности, которая так была востребована советской властью, не терпевшей любой политической конкуренции.

Ну, а назначать можно любого, хоть того же Женю Ройзмана. Ведь у сити-менеджера не будет главного преимущества – поддержки народа его избравшего. И какая будет цена его словам, его хотелкам?

Кстати, я совсем не уверен, что Ройзман смог бы выиграть следующие мэрские выборы - в первый раз ему удалось обойти соперника-единоросса процента на три. То, что он идеальный хозяин города, как-то сомнительно (слишком импульсивен). И народ по большому счёту вышел не за него, а за свои права. Значит, дело всё-таки в принципе – не фиг вам, отвыбирались.

Что потеряет теперь Екатеринбург… да и вся страна? Да не Ройзмана, не Ройзмана!

Леонид Черток