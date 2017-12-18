Тот самый Говорун. В американский санкционный список попал родственник бывшего архангельского губернатор Михальчука

В американский списке российских олигархов (в самом широком смысле), попавших под новые санкции, замечен Олег Говорун, начальник Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. Ранее этот чиновник работал в Администрации Президента в команде небезызвестного Влада Суркова.

Именно с именем Говоруна наблюдатели связывают продвижение бывшего якутского мэра Ильи Михальчука в губернаторы Архангельской области (якобы родственные связи), его нахрапистость и непотопляемость.

Кроме Говоруна в санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности, новые санкции ввели против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова, и Кирилла Шамалова. Также в списке оказались председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

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