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Тот самый Говорун. В американский санкционный список попал родственник бывшего архангельского губернатор Михальчука

В американский списке российских олигархов (в самом широком смысле), попавших под новые санкции, замечен Олег Говорун, начальник Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. Ранее этот чиновник работал в Администрации Президента в команде небезызвестного Влада Суркова.

Именно с именем Говоруна наблюдатели связывают продвижение бывшего якутского мэра Ильи Михальчука в губернаторы Архангельской области (якобы родственные связи), его нахрапистость и непотопляемость.

Кроме Говоруна в санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности, новые санкции ввели против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова, и Кирилла Шамалова. Также в списке оказались председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

Подробности и анализ происходящего читайте в ближайшем воскресном списке Итогов недели.

06 апрель 17:28 | : Политика / Скандалы

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