Свобода слова по... Депутаты-единороссы хотят блокировать неугодные им сайты

Депутаты-единороссы (во главе с председателем думского Комитета по безопасности Василием Пискаревым) выдвинули законопроект о блокировке интернет-сайтов.

Пояснение: по его принятию Роскомнадзор в течение суток сможет заблокировать распространение в Интернете информации, которую суд признал порочащей честь, достоинство и деловую репутацию граждан и компаний.

Инициаторы настаивают, что это чисто техническая мера. Эксперты видят там же большую политическую составляющую.

«МК»: Судя по некоторым признакам, перед нами — наглядный пример стыдливого законотворчества, активно практикуемого властью в последние годы: инициатива рождается в недрах исполнительной власти, спецслужб или кремлевских кулуарах, но на публике ее лицом становятся депутаты. Такой способ попадания законопроектов в Думу часто используется, если речь идет о необходимости решить какой-то вопрос как можно быстрее, избежав ненужных вопросов и долгих согласований.

По мнению наблюдателей, данный законопроект (в случае принятия) будет прежде всего использован в борьбе с электронными СМИ, позволяющим критику в адрес партии власти, что противоречит Конституции РФ в части принципов свободы слова и плюрализма мнений.

«Лишь бы ж…у свою прикрыть… других забот у них нет», - консолидированное мнение собеседников ИА RUSNORD.