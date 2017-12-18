Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Скубенко: "Соцсети помогают мне в работе"

В течение часа журналист электронного издания ФАН (Федеральное агентство новостей) Кристина Масенкова задала главе Северодвинска 20 вопросов и на каждый получила развёрнутый ответ.

Говорили о моногороде Северодвинске и агломерации «Большой Архангельск», научных разработках корабелов и развитии системы образования, промышленном и событийном туризме, кадровом голоде и мерах безопасности в торговых центрах.

Отдельно остановились и на информационной открытости Игоря Скубенко и администрации Северодвинска.

Напомним, сегодня руководитель города постоянно присутствует в медиа-пространстве, он самостоятельно ведёт свою страничку в социальной сети «Вконтакте», завёл личный Ютуб-канал и пишет авторскую колонку в газету «Северный рабочий», которая выходит каждую пятницу.

В свою очередь, пресс-служба главы Северодвинска занимается подготовкой пресс-релизов для сайта, взаимодействием со СМИ, пабликом «Администрация Северодвинска» в социальной сети «Вконтакте» и выкладывает в Интернет видео с планерок и других мероприятий в администрации города.  

- Вы известны как активный пользователь социальных сетей и видеоблогер. Это довольно необычный формат взаимодействия с общественностью для представителя администрации. Видите ли Вы, что будущее за тем, чтобы популяризировать деятельность органов власти через социальные сети? - спросила Кристина Масенкова.

- Соцсети - это очень серьезный ресурс для обратной связи. У меня «Вконтакте» почти пять с половиной тысяч друзей. Каждый день прибавляются десятками. Теперь меня крайне сложно обмануть, и если кто-то из чиновников, например, на планёрке начнёт лукавить, люди тотчас напишут мне в личку и скинут фото реального положения дел, - ответил Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска подчеркнул, что горожане позволяют ему оперативно узнавать о проблемах и решать их.

- Я там же, «Вконтакте», сразу же пересылаю сообщения своему советнику, а он оформляет их в виде бумажных поручений в адрес ответственных чиновников администрации. Затем мы разбираемся с каждой конкретной жалобой. И, знаете, люди, как правило, не врут, в отличие от лиц, занимающих высокие посты, - отметил Игорь Скубенко.

Он добавил, что сигналы горожан позволяют активизировать действия властей на брошенных или забытых участках, а также помогают главе города корабелов и его новой команде работать эффективнее и с пользой для людей.

- Благодаря нашим жителям, я внедрил практику внезапных выездов на объект или проблемный сектор. Без предупреждения своей пресс-службы, управляющих компаний или еще кого, приезжаю и смотрю, что происходит на самом деле, разбираюсь, общаюсь с горожанами. Это держит в тонусе, - заявил Игорь Скубенко.

Руководитель города сообщил, что по итогам его последней выездной инспекции, посвященной вывозу снега, северодвинцы начали писать благодарности за решение проблемы по тому или иному адресу.

- Я понимаю, что такие выезды работают на благо города. Есть сигнал - выезжаю, даю поручение, люди довольны, - отметил глава Северодвинска.

В завершение ответа на вопрос Игорь Скубенко подчеркнул, что работа в социальных сетях отнимает у него массу времени, но и итог от неё превосходит все ожидания.

- Мне крайне приятно, что в городе есть подвижки в лучшую сторону. Без наших жителей, их внимательных глаз, пылких, неуспокоенных сердец и острых языков, власти не справиться с тем комплексом городских проблем, который мы видим и с помощью горожан «разруливаем» сегодня, - резюмировал Игорь Скубенко.

Добавим, что развернутое интервью с главой Северодвинска появится на сайте ФАН: https://riafan.ru/ в среду, 4 апреля.  

03 апрель 07:42 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (26)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20