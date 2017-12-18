Игорь Скубенко: "Соцсети помогают мне в работе"

В течение часа журналист электронного издания ФАН (Федеральное агентство новостей) Кристина Масенкова задала главе Северодвинска 20 вопросов и на каждый получила развёрнутый ответ.

Говорили о моногороде Северодвинске и агломерации «Большой Архангельск», научных разработках корабелов и развитии системы образования, промышленном и событийном туризме, кадровом голоде и мерах безопасности в торговых центрах.

Отдельно остановились и на информационной открытости Игоря Скубенко и администрации Северодвинска.

Напомним, сегодня руководитель города постоянно присутствует в медиа-пространстве, он самостоятельно ведёт свою страничку в социальной сети «Вконтакте», завёл личный Ютуб-канал и пишет авторскую колонку в газету «Северный рабочий», которая выходит каждую пятницу.

В свою очередь, пресс-служба главы Северодвинска занимается подготовкой пресс-релизов для сайта, взаимодействием со СМИ, пабликом «Администрация Северодвинска» в социальной сети «Вконтакте» и выкладывает в Интернет видео с планерок и других мероприятий в администрации города.

- Вы известны как активный пользователь социальных сетей и видеоблогер. Это довольно необычный формат взаимодействия с общественностью для представителя администрации. Видите ли Вы, что будущее за тем, чтобы популяризировать деятельность органов власти через социальные сети? - спросила Кристина Масенкова.

- Соцсети - это очень серьезный ресурс для обратной связи. У меня «Вконтакте» почти пять с половиной тысяч друзей. Каждый день прибавляются десятками. Теперь меня крайне сложно обмануть, и если кто-то из чиновников, например, на планёрке начнёт лукавить, люди тотчас напишут мне в личку и скинут фото реального положения дел, - ответил Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска подчеркнул, что горожане позволяют ему оперативно узнавать о проблемах и решать их.

- Я там же, «Вконтакте», сразу же пересылаю сообщения своему советнику, а он оформляет их в виде бумажных поручений в адрес ответственных чиновников администрации. Затем мы разбираемся с каждой конкретной жалобой. И, знаете, люди, как правило, не врут, в отличие от лиц, занимающих высокие посты, - отметил Игорь Скубенко.

Он добавил, что сигналы горожан позволяют активизировать действия властей на брошенных или забытых участках, а также помогают главе города корабелов и его новой команде работать эффективнее и с пользой для людей.

- Благодаря нашим жителям, я внедрил практику внезапных выездов на объект или проблемный сектор. Без предупреждения своей пресс-службы, управляющих компаний или еще кого, приезжаю и смотрю, что происходит на самом деле, разбираюсь, общаюсь с горожанами. Это держит в тонусе, - заявил Игорь Скубенко.

Руководитель города сообщил, что по итогам его последней выездной инспекции, посвященной вывозу снега, северодвинцы начали писать благодарности за решение проблемы по тому или иному адресу.

- Я понимаю, что такие выезды работают на благо города. Есть сигнал - выезжаю, даю поручение, люди довольны, - отметил глава Северодвинска.

В завершение ответа на вопрос Игорь Скубенко подчеркнул, что работа в социальных сетях отнимает у него массу времени, но и итог от неё превосходит все ожидания.

- Мне крайне приятно, что в городе есть подвижки в лучшую сторону. Без наших жителей, их внимательных глаз, пылких, неуспокоенных сердец и острых языков, власти не справиться с тем комплексом городских проблем, который мы видим и с помощью горожан «разруливаем» сегодня, - резюмировал Игорь Скубенко.

Добавим, что развернутое интервью с главой Северодвинска появится на сайте ФАН: https://riafan.ru/ в среду, 4 апреля.