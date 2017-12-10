Боль, правда и ложь Кемерово. Что будет сниться пенсионеру Тулееву?

Об этом больно писать. Хотя пишут все. Потому что надо что-то сказать… ибо – «если хочешь попасть в палачи, Промолчи, промолчи, промолчи» (Александр Галич).

Проще, конечно, проклинать. Владельцев-буржуев, вороватый госпожнадзор, равнодушную власть, циников-телевизионщиков. А я всё-таки попробую разобраться… насколько толерантности хватит.

Во-первых, проявлю корпоративную солидарность. В воскресенье ещё мало кто понял, что за кошмар происходит в Кемерово. Ну, пожар, мало ли их случается по выходным. Специально позвонил знакомой журналистке, только несколько лет назад перебравшейся из того региона поближе к Белому морю. И её ничего не торкнуло, хотя, казалось бы. Население столицы Кузбасса чуть более полумиллиона человек, это не многомиллионная Москва, и редкий турист залетит туда полюбоваться на красоту промзоны.

Теперь поставьте себя в положение телевизионщиков. Сейчас порядок такой – сами телеканалы практически ничего не производят, они покупают готовый контент у частных фирм. Воскресный вечерний прайм-тайм… зритель требует чего-нибудь лёгкого, смиряясь с новостными итогами, как с неизбежностью. И вдруг сетка вещания меняется. Кто-то наверняка помнит, в советские времена, если диктор обратился не «добрый вечер, дорогие телезрители», а «здравствуйте, товарищи», и к бабке не ходи – в стране что-то произошло нехорошее.

Это настолько живо в нас, что перепугать население огромной страны никакой Эрнст не рискнёт без отмашки из Кремля. А она оттуда не поступала… какие претензии к телеканалам? Не говоря о различных штрафных санкциях, которые предусмотрены в каждом договоре. Нет указаний сверху – нет и форс-мажора. Так что все обвинения в чёрствости… сами знаете куда и к кому. В конце концов, скорбь должна быть у каждого в душе, сами не включайте комедий Гайдая, не слушайте радио «Шансон», не танцуйте твист и пр.

И такой момент. Приведу рассказ женщины, матери ребёнка-инвалида, увиденный мной в одной из соцсетей. Она очень переживает за маленьких кемеровчан и, тем не менее - …в прошлом году моя дочь участвовала в конкурсе детей - инвалидов. Дети готовились весь год, должны были выступать в театре Эстрады. Съехались со всей страны, и вся жизнь этих детей-борьба. Но их выступление отменили из-за падения самолёта и траура. Никто не отменяет праздники, когда умирают дети в больницах, которым не помогли, и это происходит по всей стране и каждый день. Но жизнь этих детей не так важна, как жизнь детей, погибших в торговом центре? Вам есть, что ей возразить? Мне – нет… это же не КВН отменить. У каждого своя правда.

Пятый день читаю о том, что в СССР не было таких смертоносных торгово-развлекательных центров. А были типовые кинотеатры с двумя обязательными выходами на обе стороны зрительного зала. Если их и закрывали, то только на скобу… вдруг кому-то надоест лабуда на экране. Попасть в воскресный вечер в кинотеатр было ох, как непросто, даже на фильм, который всю неделю крутили в городе. Почему? Потому что других доступных развлечений не было. Даже по деньгам, не каждая советская семья могла позволить себе ресторан хотя бы раз в месяц.

Впервые с ТРЦ я столкнулся в Америки. И подумал – как клёво, тут и поесть (витрины с кухнями народов мира), и посмотреть, и одеться. У нас же тогда детская комната была только при милиции, а из поесть – мороженое в ГУМе. Да и в этом главном торговом центре исчезнувшей с географических карт страны табуны приезжих ходили-бродили в ожидании выброса какого-нибудь дефицита, какие уж тут развлечения. Я не слышал, чтобы в США горели торгово-развлекательные центры, но не исключаю, что такое и там случаются. Зато часто стреляют в школах… у каждого свои проблемы, своя беда.

А вот чего точно нет в Америке, так это малого бизнеса, имеющего миллионные обороты. У нас это система… ресторан, который входил в развлекательный комплекс, где я три года проработал управляющим, по документам проходил, как закусочная. И налоги меньше, и требования проще, и, главное, никто не удивляется. Было это двадцать лет назад, хотя сомневаюсь, чтобы что-то изменилось. А уж пожарная охрана – совсем отдельная тема, у них в определённые дни был зарезервирован стол, иначе закроют на фиг. Сейчас, конечно, правила ужесточат, они ещё больше хапать будут. Потому что в Китае даже публичные расстрелы не спасают от коррупции, такова человеческая природа. В Америке же… да и вообще в западном мире, другая традиция, там хапать просто невыгодно, лучше госслужашему жить спокойно, на то есть разумный выбор. Мы же с Китаем просто не наелись за годы полунищего социализма… и ещё неизвестно, когда брюхо набьём.

В сетях возмущаются – «Зимней вишней» владел долларовый миллионер, постоянно проживающий в Австралии. А вы хотели, чтобы это был школьный учитель истории? Таких чудес даже в Америке не бывает.

Кто виноват – найдут обязательно. Формально уже нашли, тот самый начальник охраны с дипломом повара. Возможно, накажут главу областного Госпожнадзора, чтобы показать серьёзность намерений. За один только дом в 500 с лишним квадратных метров уже стоит. Ну, и всяких администраторов, кто имел несчастье работать в то страшное воскресенье. А вот Амангельды… что-то сомневаюсь. Хотя Путин просто обязан обратить внимание на неадекватность губернатора Кузбасса – просить прощения и благодарить лично его, а не пасть в ниц перед народом. Однако, по всем приметам Тулеев ещё какой-то срок продержится… полгода… год… Просто наш президент очень не любит, когда на него давят со стороны. Нечего было кричать на площадь «Тулеева в отставку!». Это должно быть личное решение гаранта Конституции без всяких подсказок!

Кстати, а сколько пришло на тот митинг? Даже по оценкам независимых экспертов (не Тулеева с замами) что-то около 4 тысяч. Это на полумиллионный город, морги которого забиты детьми. Маловато будет, значит, всех всё в принципе устраивает. Тот же Тулеев, который за 20 с лишним лет правления не смог переступить через собственный восточный менталитет и подготовить хоть какую-то смену. Он над губернским народом уже открыто издевается, зато избиратели ходят на выборы исправно и голосуют за ТОГО. А Путину что, больше всех надо… он посмотрел и улетел. Вполне логичное поведение.

Сейчас в интернете идёт кровавый спор – сколько людей действительно погибло в «Зимней вишне» (то-то мне фильм никогда не нравился). Звучит цифра 400… хотя знакомый мчс-ник говорит, что занижать потери больше, чем на 30 % рискованно, можно на скандал нарваться. Кстати, норматив этот появился при Шойгу. Который для неискушённых россиян герой-спасатель, а для профессиональных пожарных – вражина, разрушивший их службу, разделившей профессионалов на тех, кто тушит, и тех, кто проверяет, как на касты. И это разрушительно действует на личности последних.

Нет, я не верю в цифру 400. Я ещё во многое не верю, о чём в соцсетях говорят. В то, что это был теракт исламских террористов не верю. В то, что так евреи добывали необходимую им в Песах кровь христианских младенцев, тоже не верю. Я не доверяю поведению Игоря Воловикова, ставшего буквально в одночасье главным кемеровским героем. У мужика погибла в огне вся семья, а он вступает в диалог с вице-губернатором даже без мата. Да я бы на его месте вырвал чиновнику кадык… не потому, что именно он виноват, а просто это нормальная мужицкая реакция. Или их чем-то там обкололи, в чём тоже не уверен. В искренность слов сенатора Мизулиной о главном пострадавшем в кемеровском пожаре верю безоговорочно, только не понимаю, зачем эту полоумную плесень держать в представительных органах власти. В гидранты без воды верю сразу, ибо это исконное российское. Но параллельно с этим не верю, что проверки к чему-нибудь приведут, кроме увеличения бремени на бизнес. Потому что ещё в советской школе видел, как проверяют, указывают, исправляют… а потом всё возвращается на старые места, ибо так удобней жить. Бороться с национальным характером… нонсенс.

Меня другое убивает – то, что народ готов поверить в любой кошмар, в любую пакость, в любую ложь в адрес власти. Например, в то, что губернатор Кузбасса больше года назад потерял краткосрочную память, что не может стоять вертикально без поддержки, и это ещё не повод отправить его на заслуженный отдых. Маразм? Да, причём массовый.

Но уж в этом точно не австралийский миллионер из Кемерово виноват…

P.S. Новость последнего часа: губернатор Тулеев подал в отставку. Сам подал, а не уволили… почувствуйте разницу.

Леонид Черток