Читайте в Итогах недели от 1 апреля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Обожжённое Кемерово – губернатора Тулеева спасла от увольнения протестная активность населения;

- Россия в лидерах пиратства – всё дело в дорогих билетах и некачественном контенте;

- Налог на отдых – россиян тянет на турецкие пляжи любовь ко всему иностранному и жадность своих;

- Слёзы и гнев – по Архангельской области прошли акции скорби и протеста.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40869-itogi-nedeli-s-26-marta-po-1-aprelya-2018-goda.html