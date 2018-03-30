Отступник Назаренко. Северодвинский Горсовет не досчитался одного единоросса

Как сообщает участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», ряды партии власти покинул депутат северодвинского Горсовета Евгений Назаренко.

Его заявление носит чисто политический характер:

- Решения принимаются на фракции, а затем хочет депутат или не хочет, он должен проголосовать соответствующим образом. Меня такая ситуация не устраивает. Чтобы мне не было стыдно за свою депутатскую работу, я должен оставить за собой право принимать те решения, которые исходят из моей совести и из тех обещаний, которые я давал людям, - сказал БК гордеп. В качестве примера он привел голосование по кандидатуре спикера, когда через партийную дисциплину протаскивали экс-мэра. Потом новая структура администрации, которую продавили через фракцию. Сейчас пошла история с агломерацией…

Назаренко также отметил, что депутаты как были ручными, такими и остались. Поэтому сейчас он собирается работать в качестве независимого депутата и не вступать в ту или иную фракцию.

Впрочем, наблюдатели обескуражены – неужели народный избранник с большим партийным стажем и опытом политической работы не знал всего этого раньше? К тому же вполне логично, что депутаты, избравшиеся по партийным спискам, выполняют при голосовании решения своей фракции.

К тому же выход из партии (как и исключение из нее) отнюдь не означает прекращение депутатской деятельности, как минимум, в текущем созыве. Пример – бывший эсер из Архангельского областного Собрания Юрий Шаров.

(на фото от «БК»: отступник)