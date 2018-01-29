У жителей Архангельской области возникли проблемы с получением американских виз

Закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге затронет интересы жителей десяти регионов России, в список которых входит и Архангельская область.

Именно это дипломатическое представительство обеспечивало услугами жителей, проживающих на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Ненецком автономном округе.

Теперь за въездными визами и прочими документами им придется обращаться в консульский отдел посольство США в Москве или в диппредставительства, расположенные на территории других стран.