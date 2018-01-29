Бабушки голосуют по приколу. И другие предсказуемые сюрпризы президентских выборов

Итак, голоса подсчитаны. В принципе, никаких сюрпризов с распределением мест. Вот только послевкусие…





Звоню матушке в Москву. Интересуюсь, за кого проголосовала. Ожидаю услышать в ответ - да пошли они все! И вдруг:





- Мы с соседкой Лилей за Собчак.





- Вы что …?!





- А по приколу. К тому же единственная женщина среди мужиков.





Маме в феврале исполнилось 84. Лиля лет на пять помладше. Обе с двумя высшими образованиями, полученными ещё при Хрущёве. А вы говорите – учащаяся молодёжь. Тут от пенсионеров такие сюрпризы…





Что в сухом остатке. Народ против Сталина (у кандидата Сурайкина это была единственная фишка). Кандидат Грудинин, как я и предполагал , расколол ядерный электорат коммунистов - за него проголосовали даже меньше, чем раньше за обрыдшего всем Зюганова. Всё-таки российский избиратель любит определённость во всём, он не в состоянии поверить, что долларовый миллионер хотя бы теоретически может быть сторонником социальной справедливости и видит в этом спланированный подвох. Пошатнулся лозунг о том, что Жириновский – человек-партия, отдельно за ЛДПР голосуют более активно. «Яблоко» вместе с Явлинским закатилось окончательно… впрочем, я об этом ещё три года назад писал . О Бабурине с Титовым просто нечего сказать по причине их предсказуемой незначительности .





Другое дело Ксюха. Да, пока и двух процентов нет. Но молодёжь уже её, в том числе и та, которую принято называть «навальнятами». И та, что пойдёт на выборы в ближайшие два-три года - я по старшему сыну вижу. Это нам, старпёрам (давайте называть вещи своими именами), стабильность подавай. А молодёжь хочет перемен, как и в конце 80-х. Так что они с Гудковым-младшим правильное название для новой партии придумали, осталось найти нового Витю Цоя. Если, конечно, это всё не новый кремлёвский проект… ни разу не удивлюсь.





А что там победитель? Самый большой процент в его личной истории выборов. Что, наш народ голосует за войну? Ничего подобного, этой части из последнего послания Федеральному собранию народ ни разу не поверил, правильно рассчитав, что президент обращался не к ним, а в Европу и за океан. Я знаю многих, кто голосовал за Путина. Вполне вменяемых людей. Они, как бы извиняясь, говорят – мы хотим стабильности. Значит, есть, что терять, не так уж плохо живут. Собственно, из тех же соображений в 96-м голосовали за Ельцина, так как победа Зюганова в те годы автоматически означала новый большой передел. Вплоть до гражданской войны (уже было, чем).





С узурпацией власти я бы тоже не горячился. Во вполне себе демократической Прибалтике президент на последних выборах набирал 66.6 % (Эстония, Керсти Кальюлайд), а в Армении вообще 85.7 % (Армен Саркисян). Впрочем, там было не прямое голосование, а парламентско-представительное. Хорошо, давайте о прямых – Казахстан (Назарбаев) 97.8 %, Азербайджан (Алиев) 84.5 %. Да, Азия… но и не Буркина-Фасо какая-нибудь.





Интересно, что меньше всего Путин получил на востоке страны… неужели китайцы подгадили? А больше всего в дотационных республиках Северного Кавказа и в коррупционной полунищей Тыве… ну, здесь и разбирать нечего.





Вы обратили внимание, что в послевыборную ночь Ирада Зейналова (НТВ) как мантру повторяла, что первые четыре места (включая Собчак) - это новый политический спектр, с которым придётся считаться. С КПРФ и ЛДПР и так всё ясно, они почти тридцать лет в манеже. Зато Ксюха как представитель либералов, отсидевшая в детстве дяди-Володины коленки… ах, как именно она и именно такая нужна для полного политического спектра. Так что смиритесь с её присутствием, вот-вот пойдут разговоры о том, что девочка выросла, исправилась и перспективна. Вот на Грудинина я бы не ставил… уверен, они с КПРФ разочаровали друг друга, а коммунистический избиратель снова убедился, что без Зюганова пока никуда.





Кстати, только этим двоим победитель гонки предложил подумать о продолжении политической карьеры. Директору совхоза – министерство сельского хозяйства (говорят, Ткачёв спит и видит вернуться к собственному агрохолдингу на Кубани, который за годы его министерства… даже страшно представить). Задачка для Грудинина, она же проверка на вшивость – в такой конфигурации с зарубежными счетами точно придётся распрощаться. А Ксюше, как даме, на выбор – или в Совет Федерации под мамин бочок по президентской квоте, или возглавить не самый успешный российский регион. Вот-вот, и я вздрогнул… впрочем, среди нас, неуспешных, конкуренция более чем серьёзная.





Хорошо, победа Путина была предсказуемой, теперь все ждут от него действий. Главная интрига – формирование нового состава правительства – отодвинута на послеинаугурации. Но народ жаждет! А раз жаждет, нужно удовлетворить - Президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на сборы. Документ подписан 19 марта, поэтому можно сказать, что это первый официальный указ главы государства после выборов.





Что тут поднялось! «Вот он – милитаризм», «вот она – военщина», «вымоем сапоги в водах Гудзона». Господа, господа, на переподготовку у нас призывают каждый год. В советское время это была своеобразная форма мужского отдыха, туда рвались (если не на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы). У нас в Кантемировке их звали «партизанами» за своеобразную форму одежды (третьего-пятого срока службы). Вечно полупьяные, в поисках бухла и баб (а где в дивизии возьмёшь), часто огребающие за борзость от солдат-срочников. Улучшенный вариант службы резервистов смотрите в фильме Вадима Абдрашитова «Парад планет»… но лично я мало верю.





Как и в то, что в резервисты будут рваться. С советских времён много чего утекло (в том числе, портвейна), сейчас много других способов неслабо оттянуться. Да и сохранением оклада на основной работе мало кого возбудишь, кто сейчас работает за один оклад?!





Тем не менее, громко разрекламированный в СМИ призыв резервистов по ходу выполнил тайную функцию – дал понять избирателю, что к словам нашего президента стоит относиться серьёзно, а не как к игре на публику.





А ещё интересно, о чём Путин говорил у себя в резиденции с участниками президентской гонки. Благодарил за службу? Или что-то обещал? Мне кажется, что последнее, о некоторых своих догадках поведаю 1 апреля.





И, наверное, самый громкий скандал послевыборной недели – Макаревич в Америке обозвал россиян «злобными дебилами». Причём на свой счёт приняли те, кто голосовал за Путина, а не за Сурайкина или Бабурина (в умственном развитии последних и я сомневаюсь). Причём тут вообще выборы? Я заметил отличие в выражении лиц жителей Москвы и Нью-Йорка ещё в 90-м. У наших затравленный вид, озабоченный взгляд, там – открытые улыбки. Да, прав Балабанов («Брат-2»), доброжелательность там часто искусственная, улыбки приклеенные… но всё лучше, чем злобный оскал. Одна моя приятельница в начале 80-х отработала переводчиком в советском торговом представительстве в Гётеборге (Швеция) и привыкла ходить по улице с улыбкой. Так в Москве к ней каждый второй прохожий мужик клеился, а одна очень нервная жена пощёчину залепила. Но… вышла она замуж вот за такого приставучего, двух детей родила… чего в жизни только не бывает. А Макару надо соображать, что есть дни, когда лучше и помолчать.





С шестилетием вас!





Леонид Черток