Ливийское возмездие. Саркози в истории с Каддафи выглядит конченным негодяем

Как же у нас любят, когда арестовывают президентов. Понятно, что не своих, это нонсенс. Помните, сколько кричали: «Банду Ельцина под суд!» А он спокойно отошёл в мир иной в собственной постели в окружении любящей семьи. Не подумайте, я совсем не хочу в чём-то обвинить Бориса Николаевича, в деятельности которого вижу больше хорошего, чем плохого. Просто надо грамотно договариваться с преемником под соответствующие гарантии… тоже искусство.

Зато, как только сообщают, что где-то прищучили бывшего главу иностранного государства, сразу прилипаем к экранам телевизоров. Да еще и возмущаемся – как так, он всего-то секретаршу за ж…у ущипнул, вот нравы, да нас за это награждать должны.

Но с французским Саркози всё серьёзней. Помните того невысокого, с ботинками на платформе и женой-красавицей? Уж он-то вляпался по крутой политико-коррупционной статье. Читайте сами - Николя Саркози был задержан полицией во вторник и препровожден на допрос вместе с одним из своих ближайших помощников Брисом Ортефе, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов. Бывшего французского президента обвиняют в том, что на свои выборы 2007 года он взял 50 млн. евро у ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Впервые такое обвинение прозвучало ещё в 2011-ом, но тогда Николенку пронесло. Теперь же сын растерзанного народом Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. Сейф утверждает, что ни он сам, ни бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого имеется запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала предвыборной гонки, пока не выступали в качестве свидетелей по этому делу, но готовы сделать это.



Вот чего сын спохватился, да так поздно? Надеется, что Саркози вернёт ему тот полтинник евро с извинениями, чай, не бедный человек? Это вряд ли, на дауна не похож. Тогда что? Начало собственной избирательной кампании? Тут есть, над чем подумать…

Рассмотрим выгоду французской стороны. То, что ливиец дал денег французу на выборы, а тот их принял с благодарностью, лично у меня в теории не вызывает сомнения. Каддафи, несмотря на своё диктаторство и построение исламского социализма, был совсем не прочь наладить отношения с Западом, где его больше всего интересовали цены на нефть.

У Ливии непростая судьба. До 1911 года она входила в состав Османской империи. Потом надолго стала колонией Италии, но в 1943 году после разгрома итало-германской коалиции была оккупирована Францией и Англией. Ненадолго, всего на 8 лет, но именно с Францией у неё остались тёплые отношения (французский язык в стране второй после арабского). У кого просить поддержки и давать денег, на кого делать ставку, как не на Париж.

Саркози, кстати, Каддафи так и не помог в ситуации 2011 года - считайте, что сдал. И сейчас Макрон (действующий французский президент) может запросто надолго убрать своего политического противника (о существовании которого он никогда не забывает) с политической арены. Почему нет, если само в руки идёт?

Заодно Франция продемонстрирует всему просвещённому миру (и непросвещённому тоже), насколько у неё принципиальные и неангажированные суды, готовые посадить любого, невзирая на ранг и прошлые заслуги. Кроме того, у Николя, как у действующего политика (есть своя партия) и бизнесмена, обязательно найдутся враги, готовые подтолкнуть ситуацию.

Из всего происходящего Саркози может выйти настоящим монстром и негодяем. Вряд ли Каддафи давал ему деньги без отдачи… поэтому легко вообразить, что глава Франции в 2011 году просто убрал своего главного кредитора, а сам является тайным сторонником противников Каддафи. Да ещё способствовал военному перевороту и кровавой развязке, облетевшей тогда телеэкраны всего мира.

К слову, версию расчётливого предательства сразу озвучил оставшийся чудом в живых сын диктатора, назвавший Николя Саркози в интервью телекомпании France 3 «умственно отсталым», ведь именно деньги его отца позволили тому выиграть выборы: Первое, что мы требуем от этого шута — вернуть деньги ливийскому народу. Ему была оказана помощь и ливийцы ждали от этого результата, но он нас разочаровал. Отдайте нам наши деньги. У нас есть все: банковские счета, документы, детали операций по переводу.

Символично, что до президентства Саркози отношения Ливии с Францией в частности и с Западом в целом, нельзя было назвать тёплыми. Европе того времени от Ливии были нужны: во-первых, поставки нефти; во-вторых, буферная зона для сдерживания потока мигрантов из Африки. У Каддафи же в Европе в основном торговые интересы. Благодаря Франции началось постепенное сближение Ливии с Западом и благодаря ей же в Ливии разразилась война.

Вся эта история очень на руку Макрону, который далеко не дока во внешней политике. И вот шанс выпал - Эммануэль сейчас выступает этаким «голубем мира», собирая для мирных переговоров на своей территории лидеров расколотой Ливии – премьер-министра Фаиза Сараджа и маршала Халифу Хафтара.

Я сочувствую судьбе Муаммара Каддафи… не дай бог никому из нас так кончить (впрочем, не стоило подниматься так высоко). Кстати, Россия тогда промолчала. Правившему в тот момент Дмитрию Медведеву этим до сих пор пеняют и любят рассказывать, как классно жил ливийский народ при социалистической Джамахирии. Вот только мы с вами знаем, как легко падают режимы, которые не предполагают ни президента, ни парламента, ни политических партий. Одно авторитарное дуракаваляние… до сих пор по миру ходят легенды про охрану бедуина, состоящую из 40 девственниц.

В такой конфигурации власти обязательно найдутся недовольные, которые… «тоже захотят в белых штанах» («Золотой телёнок»). Тем более в том регионе, где гражданские войны никогда не оканчиваются смертью кого-либо из лидеров противоборствующих сторон. Вот и в Ливии насилие не завершилось - салафиты по-прежнему воюют с не-салафитами, а берберы с арабами, во всём же привычно виноват Запад. Арабский мир, особенно на Африканском континенте - это сплошные племена, которые будут жить в состоянии войны до тех пор, пока не придёт очередной диктатор и, вырезав всех противников, не объединит страну. С того момента право убивать будет только у него. Как раз об этом месте грезит сын полковника Каддафи, так пламенно обвиняющий Саркози.

Что в защиту Николя? Только то, что любые выборы (а такого уровня особенно) требуют свободных денег, не проходящих через избирательные счета - это я как политтехнолог утверждаю.

Но у нашего же президента получается. Вот пусть и учатся!

Леонид Черток