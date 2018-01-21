Татьяна Первая. Котласский район продолжает оставаться женским

Сегодня на внеочередной сессии Котласского районного Собрания депутатов полномочия главы переданы Татьяне Сергеевой.

В равной борьбе она одолела свою конкурентку Ольгу Коробову. В первом туре две хрупкие дамы справились с тремя мужчинами – кандидатами на пост главы района.

Впрочем, Татьяна Валентиновна уже с конца мая прошлого года занимает этот пост, правда, в ранге исполняющей обязанности. До этого она работала заведующей отделом образования районной администрации.

— Сегодня мне оказано огромное доверие. А доверие нужно оправдать. Поэтому я буду работать — честно, много, системно, на созидание! – поклялась перед собравшимися новоиспеченная глава.

Напомним, что ее предшественница Светлана Бральнина находится под следствием по ряду коррупционных статей и добровольно ушла в отставку.

(фото с сайта 29.ru)