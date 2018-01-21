Готовится к эфиру свежий выпуск программы "Сказки бабушки Галины"

- за кого голосовали бабушки и овчарки;

- с кем перепутала вице-спикер Ольга Епифанова Эдварда Мунка;

- за что набили морду губернатору Подмосковья;

- чем растопили снег в Северодвинске;

- символом «Ворот в Арктику» станет ледовая тропа на остров Кего…

…обо всём этом и о многом другом вы узнаете из свежего выпуска надрывно-провокационной передачи «Сказки бабушкины Галины», сделанного восстановленными силами членов Ассоциации независимых журналистов и блогеров «Вольное дело».

Привычно ведут себя в вольере – Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).