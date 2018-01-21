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"Не ошибается тот, кто ничего не делает". Владимир Карпов об итогах 46-й сессии АрхГорДумы

Прокомментировать итоги прошедшей сессии Архангельской городской Думы редакция ИА RUSNORD попросила члена фракции «Справедливая России» Владимира Карпова:

- Главным вопросом прошедшей 46 сессии АрхгорДумы был вопрос о внесении поправок в городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Я выступил с предложением не ждать профицита в конце года и того, что наращиваемый дефицит покроется за счёт переходящего остатка бюджета 2017 и сверхплановых доходов, а показать сверхплановые доходы уже сейчас, и за счёт них профинансировать дополнительные расходы. Это не приведёт к изменению дефицита, поскольку доходы и расходы будут в балансе. Именно так диктуют нам принципы бюджетного процесса.

Так же у меня было предложение дать дополнительные задания структурным подразделениям администрации города увеличить поступления доходов по неналоговым источникам. Например, департаменту муниципального имущества реально было бы собрать по арендным платежам за муниципальное имущество, за использование муниципальных прав, за аренду муниципальной земли миллионов на 20 больше, по приватизации муниципального имущества и муниципальной земли - миллионов на 30.

Мое предложение было не на пустом месте, так как на сессии мы утверждали отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" за 2017 год. И здесь мы увидели, что финансовые показатели исполнения Прогнозного плана приватизации небезупречны. Я предложил не принимать отчёт, пока депутатам не будет разъяснено, каким образом будут исполнены финансовые показатели ППП за 2018 год.

Мы надеялись, что эти разъяснения будут в следующем вопросе о внесении дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год.  Но не сложилось. Думаю, потому, что не были внесены поправки в бюджет города, увеличивающие поступления в доходную часть бюджета. Вот это отдельное от финансов планирование приватизации и явилось, на мой взгляд, ключевой нестыковкой в муниципальном управлении бюджетным процессом.

На сессии был вопрос о передаче в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества государственному автономному учреждению Архангельской области. Что называется "в ответ", было согласие на принятие в муниципальную собственность имущества из государственной собственности Архангельской области по договору дарения. Это Причал № 100 на Красной пристани. Вопрос по Красной пристани очень интересен. Изначально я был настроен голосовать против, т.к. аргументация была слабая, возникали сомнения в целесообразности этого решения. Но после разъяснений Главы стало ясно, что у города есть планы по развитию этой территории, ее будут использовать, проводить мероприятия и т.п. Это другое дело! Тогда действительно, Красная пристань должна стать визитной карточкой Архангельска. В этом случае надо об этом и говорить, и не просто говорить, а вовлекать общественность в обсуждение планов, надо подготовить Проект развития и использования территории Красной пристани, не плохо организовать конкурс идей. Можно сделать из этого небольшого места настоящую точку роста, место привлекательное и для горожа, и для туристов.

Были рассмотрены и два протеста прокурора. Это, конечно, неприятно - рассматривать муниципальные ошибки, но не ошибается только тот, кто ничего не делает.  

23 март 08:22 | : Политика

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