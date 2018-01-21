Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как Оля с Сережей по Осло гуляли. "Вольное дело" продолжает следить за зарубежными вояжами слуг народа

Вице спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») и видный областной единоросс Сергей Эммануилов в данный момент находятся с визитом в Норвегии.

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» мониторит их тяжелые трудовые будни… и делает выводы:

Постепенно всех чиновников приучают селфиться. Якобы, это сближает их с народом. Вот и Ольга Епифанова не отстает от трендов и в социальной сети Инстаграм выкладывает отчеты о своей поездке, — далее цитаты:

«Вчера встретились с послом и сотрудниками посольства, очень много интересного узнали про страну и обычаи».

«А сегодня с раннего утра был визит в Ратушу. Встретились с мэром — прекрасная женщина, избрана два с половиной года назад на четыре года».

«Кабинет мэра максимально похож не на кабинет чиновника, а гостиную в квартире, с милыми вещицами».

«Картины Эдварда Мунка подлинные! Он завещал свой музей и все свои картины городу Осло. Так что все горожане — владельцы этой коллекции».

«Обратите внимание на визитку: двойная, с вариантом для слепых людей».

Конец цитат.

Из-за одной Епифановой попались все. Так бы хоть  Сергей Эммануилов мог рассказывать, что занимался делом…

Там есть еще пара слов о том, что норвежские чиновники отказываются от дотаций из-за стабильной экономики в стране. И прочие восхищения от поездки. Обратите внимание, что все это похоже на туристическую экскурсию, а не на деловую поездку. Более того, делом со стороны наших чиновников и не пахнет. Они просто впитывают информацию, как хорошо за границей и наслаждаются красотами.

А потом в думу придет очередной счет, тысяч на 150, который она удовлетворит за счет бюджетных средств. Точно так же проходят и встречи городов-побратимов. Если бы чиновники менялись местами лет на 10, тогда такие вливания бюджета были бы оправданы, но обратно-то вернутся эти же…  

22 март 18:10 | : Политика / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (170)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20