Как Оля с Сережей по Осло гуляли. "Вольное дело" продолжает следить за зарубежными вояжами слуг народа

Вице спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») и видный областной единоросс Сергей Эммануилов в данный момент находятся с визитом в Норвегии.

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» мониторит их тяжелые трудовые будни… и делает выводы:

Постепенно всех чиновников приучают селфиться. Якобы, это сближает их с народом. Вот и Ольга Епифанова не отстает от трендов и в социальной сети Инстаграм выкладывает отчеты о своей поездке, — далее цитаты:

«Вчера встретились с послом и сотрудниками посольства, очень много интересного узнали про страну и обычаи».

«А сегодня с раннего утра был визит в Ратушу. Встретились с мэром — прекрасная женщина, избрана два с половиной года назад на четыре года».

«Кабинет мэра максимально похож не на кабинет чиновника, а гостиную в квартире, с милыми вещицами».

«Картины Эдварда Мунка подлинные! Он завещал свой музей и все свои картины городу Осло. Так что все горожане — владельцы этой коллекции».

«Обратите внимание на визитку: двойная, с вариантом для слепых людей».

Конец цитат.

Из-за одной Епифановой попались все. Так бы хоть Сергей Эммануилов мог рассказывать, что занимался делом…

Там есть еще пара слов о том, что норвежские чиновники отказываются от дотаций из-за стабильной экономики в стране. И прочие восхищения от поездки. Обратите внимание, что все это похоже на туристическую экскурсию, а не на деловую поездку. Более того, делом со стороны наших чиновников и не пахнет. Они просто впитывают информацию, как хорошо за границей и наслаждаются красотами.

А потом в думу придет очередной счет, тысяч на 150, который она удовлетворит за счет бюджетных средств. Точно так же проходят и встречи городов-побратимов. Если бы чиновники менялись местами лет на 10, тогда такие вливания бюджета были бы оправданы, но обратно-то вернутся эти же…