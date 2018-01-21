Или Таня, или Оля... но не Света. Котласский район опять возглавит дама

Напомним, что находящаяся под следствием Светлана Бральнина (Бачурихина), которая обвиняется по ряду уголовных статей, в том числе, и коррупционных, добровольно отказалась от своего поста главы района. По мнению наблюдателей, это входит в договоренность об условном сроке…

Отметим, что Бральнина одна из немногих женщин – глав районов. И власть в этой части решила не изменять традиции – на пост нового главы опять выдвинуты две представительницы слабого пола.

Знакомьтесь: Татьяна Сергеева и Ольга Коробова. На первом этапе они обошли трех мужчин, представив собственное видение развития Котласского района и ответив на заковыристые вопросы членов конкурсной комиссии.

Точку поставит завтрашняя сессия депутатов районного Собрания, которые определят лучшую.

— За последние четыре года я участвовал в двенадцати конкурсных комиссиях. Работа главы непростая: необходимо руководить и отраслями, и территориями, налаживать хорошие отношения с населением, руководителями предприятий и учреждений. Во время работы комиссии оценивались многие факторы: манера изложения кандидата, его опыт работы, знания вопросов местного значения. Затем каждый из членов комиссии принимает решение. Я считаю, выборы в таком формате весьма эффективны. Они более честные. Но мы, опять же, делаем не окончательный выбор. Последнее слово всегда за Собранием депутатов, - сказал в своих комментариях большой специалист по организации подобных конкурсов, он же вице-спикер областного Собрания Юрий Сердюк.

(на фото: кто точно не будет главой Котласского р-на, так это Света)