Глава Северодвинска поблагодарил горожан за явку на выборы

19 марта Игорь Скубенко обратился к жителям города корабелов со словами признательности за рекордную явку на избирательные участки и активную гражданскую позицию.

На оперативном совещании губернатор Игорь Орлов отметил Северодвинск в числе лидеров по количеству проголосовавших жителей Архангельской области. Хочу сказать всем горожанам, пришедшим на участки, огромное спасибо, - подчеркнул глава муниципалитета.

Игорь Скубенко отметил, что город корабелов не живёт сам по себе, а является частью Архангельской области и России в целом.

- Как верно вчера заметил действующий Президент РФ Владимир Владимирович Путин, такая явка и столь высокое доверие россиян - результат общей командной работы властей всех уровней и наших неравнодушных жителей. И я считаю, что северодвинцы дали нам, городской власти, огромный кредит доверия, который мы не имеем права не оправдать, - заявил Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска добавил, что муниципалитет работает в тесном союзе с правительством региона и страны.

- Поддержка людей говорит о том, что власть работает в нужном ключе. Конечно, остается немало задач, и мы продолжим решать их. Будем строить дома, ремонтировать дороги, повышать качество жизни в Северодвинске, - подвёл итог Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)