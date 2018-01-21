Константин Щемелинин: Англия, брысь!

В марте 2018 года конфликт между Россией и Великобританией начал набирать обороты в связи с отравлением русского перебежчика в Англии. Мы уже увидели и взаимную высылку дипломатов, и взаимную словесную пикировку. Что происходит и чего ждать далее?

Все просто — ничего нового в этом мире нет!

Еще сто лет назад русский генерал-майор, известный также как геополитический мыслитель Алексей Вандам (Алексей Едрихин) написал так: «Плохо иметь англо-сакса врагом, но не дай Бог иметь его другом». Так что для современной РФ, к удивлению многих, — англо-русские отношения развиваются хорошо: конфликт с Великобританией для России лучше дружбы с ней!

Пояснения к своей, на первый взгляд, парадоксальной мысли Алексей Вандам дал такие:

1) «Главным противником англо-саксов, на пути к мировому господству является русский народ. Полная удаленность его от мировых торговых трактов, т.е. моря, и суровый климат страны обрекают его на бедность и невозможность развить свою деловую энергию. Вследствие чего, повинуясь законам природы и расовому инстинкту, он неудержимо стремится к югу, ведя наступление обеими оконечностями своей длинной фронтальной линии».

2) Англо-саксы будут стремиться:

«I. Уничтожить торговый и военный флоты России и, ослабив ее до пределов возможного, оттеснить от Тихого океана в глубь Сибири.

Приступить к овладению всею полосою Южной Азии между 30 и 40 градусами северной широты и с этой базы постепенно оттеснить русский народ к северу. Так как по обязательным для всего живущего законам природы с прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то и наглухо запертый в своих северных широтах русский народ не избегнет своей участи ».

Написанное сто лет назад не поменялось и к сегодняшнему дню, только место Великобритании заняли США: Англо-саксы «окружили европейский материк своим могущественным флотом и, точно насыщенною электричеством изгородью, размежевали им земной шар следующим образом: Все, что находилось снаружи этой изгороди, т.е. весь безграничный простор морей с разбросанными на них островками, все самые обильные теплом, светом и природными богатствами страны, словом, весь Божий мир она предоставила в пользование англо-саксов, а для всех остальных народов белой расы устроила па материке концентрационный лагерь... Пора бы задыхающимся в своем концентрационном лагере белым народам понять, что единственно разумным power in Europe была бы коалиция сухопутных держав против утонченного, но более опасного, чем наполеоновский, деспотизма англо-саксов».

Как видно, современный конфликт между США, Великобританией и их союзниками и Россией имеет давние, более чем столетние, геополитические корни и является естественным продолжением хода истории.

Константин Щемелинин, крымский писатель и философ