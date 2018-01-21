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Всем снегам назло. Архангельск отметил присоединение Крыма к России

Даже снег под вечер не помешал. Концерт у Драмтеатра в Архангельске собрал тысячи горожан (где только поместились).

Об этом сообщает издание «Регион29»:

- Прекрасная солнечная и морозная погода, простоявшая весь день, сменилась очередным снежным зарядом. В считанные часы снегопад вновь замёл отвоёванные техникой и дворниками улицы и тротуары областного центра. Так что к 20:00, когда и начался концерт, погода была самая что ни на есть новогодняя. А огни, освещающие парк возле театра, и вовсе создавали сказочную атмосферу.

Наверное именно поэтому никакого политического пафоса в празднике, посвящённом воссоединению Крыма  и России, не чувствовалось. Сказалось и большое количество детей, искренне и мило радующихся возможности поиграть в свои зимние игры в компании с родителями и под добрую музыку, звучащую со сцены.

«Разогревали» аудиторию местные коллективы. Пели исключительно про Россию и про то, что мы всё сможем. Падающий снег приглушал звук, и казалось, что все мы — участники большого новогоднего праздника.

Долго ждать столичных гостей организаторы концерты не заставили, за что им отдельное спасибо. Уже в 20:30 «Uma2rmaH» вышла на сцену. Ну что остаётся добавить? Играют парни замечательно, аудитория была настроена благодушно, так что концерт вышел хороший: с юмором, с тёплой атмосферой — весна всё-таки на дворе. Ну а снег — не беда, мы же не Крым, Архангельску к снегу не привыкать.

 

19 март 12:27 | : Политика / Культура

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